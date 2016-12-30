الأهلي يصعق الزمالك ويحلق منفردًا في الصدارة

حسم الأهلي، مواجهته مع الزمالك بالفوز (2ـ0) في المباراة، التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن المرحلة الـ17 “ختام مرحلة الذهاب” من الدوري المصري الممتاز.

سجَّل ثنائية الأهلي مؤمن زكريا في الدقيقة (21)، والنيجيري جونيور أجاي في الدقيقة (90).

ورفع الأهلي، الذي حقق أول فوز على الزمالك على ملعب بتروسبورت بعد التعثر في لقاءين سابقين، رصيده إلى 45 نقطة في صدارة البطولة التي تتوقف 40 يومًا لمشاركة منتخب مصر ببطولة أفريقيا.

في المقابل، تلقى الزمالك أول هزيمة له هذا الموسم، وتوقف رصيده إلى 34 نقطة، في المركز الثالث، إلا أنه يملك في رصيده مباراتين مؤجلتين.

بدأ اللقاء مثيرًا بانطلاقة من حسني فتحي، الظهير الأيمن بجانب كرة سريعة من محمد هاني، ظهير الأهلي أبعدها معروف يوسف بخطأ من وليد سليمان.

وراوغ أيمن حفني ببراعة، لكن أحمد فتحي أوقفه باندفاع بدني واضح في الدقيقة (5).

وكاد محمد نجيب، مدافع الأهلي، أن يصنع الخطورة بضربة رأس اصطدمت في محمود الونش، مدافع الزمالك وتحولت لركنية.

وأضاع الأهلي، فرصة خطيرة بعد أن مرت كرة عرضية تحولت بالرأس في طريق أحمد فتحي، الذي فشل في تحويلها للشباك.

وفي الدقيقة (21)، نجح مؤمن زكريا في تسجيل هدف التقدم للأهلي بعد انطلاقة من حسين السيد، وتمريرة عرضية، وصلت لمؤمن الذي هز الشباك ببراعة.

وأضاع مؤمن زكريا، فرصة الهدف الثاني بضربة رأس فوق العارضة.

ووجَّه باسم مرسي، ضربة رأس أمسكها إكرامي، ثم تسديدة من باسم مرت بجوار القائم، ومرت عرضية هاني بلا خطورة لينتهي الشوط الأول بالتقدم الأهلاوي.

الشوط الثاني، بدأ بنشاط زملكاوي ملحوظ وتحرك من حفني، ومحمد إبراهيم مع التحامات بدنية بين اللاعبين وباسم مع سعد سمير.

وأنقذ أحمد الشناوي، حارس الزمالك تسديدة صاروخية من أحمد فتحي في الدقيقة (53)، ثم عرضية خطيرة أضاعها مروان محسن بضربة رأس بجوار القائم.

وأشرك الزمالك لاعبين في الدقيقة (56) بنزول أحمد رفعت، وشوقي السعيد على حساب حسني فتحي، وإبراهيم صلاح.

وأضاع مؤمن زكريا، كرة خطيرة أنقذها الشناوي وبدأ الزماللك السيطرة على وسط الملعب، لكن بطء التحضير كان سمة واضحة في أداء الفريق الأبيض مع كرة خطيرة لمؤمن زكريا ومطالبة بضربة جزاء ضد علي جبر.

وأنقذ سعد سمير، هدفًا محققً للزمالك من على خط المرمى بتسديدة باسم مرسي ثم تسديدة من ناصف تصدى لها شريف إكرامي مع مراوغة من محمد إبراهيم وعرضية من ناصف أبعدها سمير المتألق.

وأشرك الأهلي لاعب الوسط والقائد حسام غالي في الدقيقة (65) بدلاً من وليد سليمان.

واتسمت الكرات الثابتة للزمالك بالخطورة على مرمى الأهلي وانطلق شوقي السعيد وسدد كرة قوية بجوار القائم.

وأطلق طارق حامد، تسديدة صاروخية، صدها شريف إكرامي باقتدار في الدقيقة (71)، وأنقذ الشناوي كرة خطيرة من انفراد لعبدالله السعيد.

وأشرك الأهلي، تغييره الثاني في الدقيقة (77) بنزول كريم نيدفيد على حساب مؤمن زكريا.

وهدأ إيقاع الزمالك بسبب التراجع البدني، وأطلق معروف تسديدة سهلة في يد إكرامي، وألقى الزمالك بآخر أوراقه بنزول شيكابالا على حساب أيمن حفني الذي أصيب في العضلة الضامة (82).

ومرت تسديدة فتحي بجوار القائم، وحاول رفعت مراوغة محمد هاني، لكن الكرة طالت بعيدة عنه.

واختتم الأهلي تغييراته في الدقيقة (87) بنزول النيجيري أجاي، على حساب مروان محسن، الذي سجل في الدقيقة (89) من ضربة رأس، سكنت شباك الحارس أحمد الشناوي.

وسدد معروف يوسف، بجوار القائم مع تسديدة من شيكابالا، دون خطورة ونال باسم مرسي، إنذارًا لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأحمر.

كووورة

شام تايمز

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