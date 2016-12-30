صلاح فخور بالحصول على جائزة لأفضل لاعب عربي

أكد المصري محمد صلاح، نجم فريق روما الإيطالي، فخره الشديد بالحصول على جائزة لأفضل لاعب عربي في عام 2016، والتي تسلمها خلال حفل جلوب سوكر العالمي، الذي أقيم بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، أول أمس، الثلاثاء.

ونشر اللاعب الدولي المصري، صورة له أثناء تسلمه جائزة ، في مؤتمر جلوب سوكر، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليها قائلا “أنا فخور جدًا بالفوز بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2016، وأود أن أعبر عن امتناني لكل من ساندني ودعمني لمواصلة العمل”.

وتفوق صلاح على كل من المغربي المهدي بنعطية، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، والجزائري رياض محرز، لاعب فريق ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وجاء فوز صلاح بالجائزة في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها رفقة روما، حيث كان هداف فريق الذئاب في الكالتشيو خلال الموسم الماضي، إضافة إلى أنه يحتل حاليا المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق في الدوري بعد زميله البوسني إدين دجيكو.

وعانى صلاح من مرحلة محبطة في مسيرته بعد انتقاله من بازل السويسري إلى تشيلسي الإنجليزي، حيث لم يشهد مشواره في البلوز النجاح المتوقع، ما دفع فريقه الإنجليزي لإعارته إلى فيورنتينا الإيطالي، حيث تألق مع الفيولا، وبعدها انتقل إلى روما المنافس المباشر ليوفنتوس على الكالتشيو هذا الموسم.

ويستعد النجم المصري للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا 2017، التي تقام في الجابون، في 14 يناير/ كانون الثاني المقبل.

كووورة

شام تايمز

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