روسيا تمنح الاعلامي شادي حلوة وسام (شجاعة) وشهادة (رجولة)

منح نائب قائد القوات العسكرية الروسية في سوريا الإعلامي في التلفزيون السوري (شادي حلوة) وسام “الشجاعة والبطولة”، وشهادة تقدير على “رجولته في الحرب على الإرهاب الدولي”.

ونشر الإعلامي “حلوة” اليوم الخميس (29 كانون الأول/ديسمبر)، على صفحته الشخصية في “فيسبوك” صورة لوسام وشهادة قال إنها موقعة من “نائب قائد القوات العسكرية في جيش روسيا الفيدرالية العاملة في الجمهورية العربية السورية”.

وأرفق الصورة بما قال إنها ترجمة لنص الشهادة، وجاء فيها: “وسام الشجاعة والبطولة وشهادة تقدير منحت للإعلامي شادي حلوة، على دوره الرجولي والبطولي الشجاع الذي بذله في الحرب على الإرهاب الدولي”.

وعبّر “حلوة” عن امتنانه لهذه المنحة، واعتبر تكريمه “وسام شرف أعتزّ وأكبر به”، مضيفاً “شكرا من القلب”.

شام تايمز

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