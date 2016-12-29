بالفيديو .. العثور على ملعقة ثانية ضخمة على المريخ

عثرت وكالة “ناسا” على ملعقة كبيرة على سطح كوكب المريخ، وهو الأمر الذي زاد من اقتناع المتحمسين بفكرة وجود حياة لكائنات غريبة بالفضاء، بل إنهم أعربوا عن عثورهم على ضالتهم المنشودة مع إعلان وكالة الفضاء الأميركية عن هذا الكشف المثير للدهشة، وفقاً لموقع “ميل أون لاين”.

وتم العثور على تلك الملعقة العملاقة، من خلال صور التقطت بواسطة إحدى عربات “ناسا” الجوالة التي تعرف باسم “ناسا روفر”، في إطار مهام البحث المستمرة عن آثار للحياة في المريخ المعروف باسم الكوكب الأحمر.

وتعد هذه هي ثاني “ملعقة” يتم العثور عليها على سطح المريخ في السنوات الأخيرة، ما جعل المعتقدين بوجود حياة لكائنات غريبة تعيش في الفضاء، يؤكدون ادعاءات بأنها يمكن أن تكون دليلاً على وجود حياة متطورة على هذا الكوكب.

شام تايمز

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