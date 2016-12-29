عٌمان تنضم إلى التحالف العسكري الإسلامي لـ”محاربة الإرهاب”

أعلنت الرياض انضمام سلطنة عمان الى التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الارهاب الذي أنشأته السعودية قبل عام، لتصبح بذلك الدولة الواحدة والأربعين العضو في هذا التحالف.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلقى الأربعاء رسالة خطية من وزير شؤون الدفاع في عمان “بدر بن سعيد البوسعيدي “حملت إعلان سلطنة عمان الانضمام الى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الارهاب”.

وذكرت الوكالة أن سلطنة عمان التي تعتمد سياسة متوازنة بين السعودية وإيران هي الدولة الواحدة والأربعين التي تنضم للتحالف الإسلامي العسكري.

وتعليقاً على قرار مسقط، أعرب الامير السعودي بحسب الوكالة عن “تقديره للقيادة في سلطنة عمان على دعم جهود المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الارهاب”.

وطالما خالفت عُمان حلفاءها الخليجيين برغم أن الخلافات نادراً ما ظهرت إلى العلن، حيث تخشى مسقط أن تهدد المواجهة الإقليمية الأوسع بين الرياض وطهران استقرار السلطنة وتسعى للعب دور الوسيط.

ولعبت السلطنة في السنوات الأخيرة دور وساطة للإفراج عن رهائن غربيين محتجزين في اليمن، كما استضافت مفاوضات بين ايران والولايات المتحدة حول الملف النووي.

ولا تشارك عمان في التحالف العربي الذي ينفذ بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين.

وكانت السعودية اعلنت بشكل مفاجئ في ديسمبر 2015 تشكيل تحالف عسكري إسلامي من دول معظمها ذات غالبية سنية، أبرزها تركيا ومصر وباكستان، يهدف الى “محاربة الارهاب”. ولا يضم هذا التحالف إيران.

شام تايمز

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