هل يشمل الاتفاق “الروسي التركي” جبهة “فتح الشام”؟

تضاربت التصريحات والمواقف حول الاتفاق “الروسي التركي” الذي أعلن عن التوصل إليه اليوم الخميس، والذي يتضمن وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، على أن يدخل حيز التنفيذ الليلة، بينما بقي الإعلان فضفاضاً من ناحية شمول القرار جبهة “فتح الشام” أو استثنائها.

فقد أكد “زكريا ملاحفجي” رئيس المكتب السياسي لـ”تجمع فاستقم” التابع للجيش السوري الحر أن فصائل المعارضة وافقت على خطة تدعمها روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار في عموم سوريا.

وشدد “ملاحفجي” في تصريح لوكالة رويترز على أن وقف إطلاق النار لا يستثني إلا المناطق الخاضعة تنظيم “الدولة” فقط، وهذا يعني أن الاتفاق يشمل “جبهة فتح الشام”.

في المقابل، أعلنت قوات الأسد في بيان لها الالتزام بوقف إطلاق النار في عموم سوريا يستثني تنظيم “الدولة” وجبهة “فتح الشام” وكل الفصائل المرتبطة بهما.

اختارت أنقرة بدورها رمي كرة “التنظيمات الإرهابية” إلى ملعب الأمم المتحدة، حيث ذكر وزارة الخارجية التركية أن “التنظيمات التي اعتبرها مجلس الأمن منظمات إرهابية لا يشملها وقف إطلاق النار”.

يشار أن مجلس الأمن الدولي أدرج “جبهة النصرة” (جبهة فتح الشام سابقاً) على لائحة المنظمات “الإرهابية”، وذلك في الشهر الخامس من عام 2013، في حين أعلن فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في نهاية الشهر السابع المنصرم أن “جبهة النصرة” التي غيرت اسمها إلى “جبهة فتح الشام” ستبقى على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، حتى بعد إعلانها فك الارتباط بتنظيم “القاعدة”.

شام تايمز

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