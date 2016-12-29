ما حقيقة دعم الطائرات الروسية للجيش التركي في معركة الباب؟

أكدت تركيا عدم مشاركة روسيا في المعارك الدائرة ضد تنظيم “الدولة” بمدينة الباب شمال سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” اليوم الخميس إنه ليست هناك عملية مشتركة بين تركيا وروسيا ضد تنظيم “الدولة” في مدينة الباب السورية.

وأشار “تشاووش أوغلو” إلى أن الولايات المتحدة لا تقدم دعماً جوياً لعملية “درع الفرات” المدعومة من تركيا في سوريا بسبب ضغط من “وحدات الحماية” الكردية.

يشار أن وسائل إعلام روجت قبل أيام أن طائرات روسية قدمت غطاءً جوياً للجيش التركي الذي يخوض معارك مع تنظيم “الدولة” في مدينة الباب ضمن معركة درع الفرات.

والجدير بالذكر، أن تركيا طلبت قبل أيام دعماً جوياً من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمساندة هجوم القوات التركية على مدينة الباب التي تعد معقلا لتنظيم “الدولة” في شمال سوريا، حيث قال المتحدث باسم الرئيس “رجب طيب أردوغان” حينها “التحالف الدولي ينبغي أن يقوم بواجباته فيما يتعلق بالدعم الجوي… من غير المقبول أن بعض الدوائر التي تنتقد تركيا دائماً في حربها على تنظيم الدولة لا تقدم الدعم الضروري للعمليات التي تتم في إعزاز وجرابلس ودابق والباب”.

وفرضت فصائل الجيش السوري الحر وبدعم من الجيش التركي حصاراً على مدينة الباب منذ أسابيع في إطار عملية “درع الفرات” التي أطلقتها أنقرة قبل أربعة شهور لطرد عناصر تنظيم الدولة والمقاتلين الأكراد من حدودها مع سوريا.

شام تايمز

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