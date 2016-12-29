التجاري السوري:صرف دفعة ثانية لتجهيز أعمال البنى التحتية بمشروع تنظيم خلف الرازي

أعلن المصرف التجاري السوري أن محافظة دمشق استلمت الدفعة الثانية البالغة 6ر2 مليار ليرة سورية في إطار القرض الذي سيعطى للمحافظة بمبلغ عشرين مليار ليرة سورية لتمويل البنى التحتية لمشروع المنطقة التنظيمية الأولى خلف الرازي.

وأشار المصرف في بيان تلقت اليوم إلى أن مجموع ما تم تقديمه للمحافظة وصل إلى 6ر4 مليارات ليرة سورية حتى تاريخه مبينا أن المبالغ التي يتم صرفها للمحافظة تترافق مع نسب إنجاز المشروع المقدمة من قبلهم.

وكان مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان أعلن في الثالث من الشهر الجاري أن محافظة دمشق استلمت الدفعة الأولى البالغة 2 مليار ليرة سورية من القرض الممنوح من المصرف التجاري ومصرف التوفير إلى المحافظة لتجهيز أعمال البنى التحتية في مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي.

سانا

شام تايمز

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