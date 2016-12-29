الأمم المتحدة: النزاع في سوريا تحول الى “سرطان” على نطاق دولي .. نزوح أكثر من 100 ألف شخص من حلب الشرقية خلال شهر

اعتبر الأمين العام المقبل للامم المتحدة انطونيو غوتيريس يوم الاربعاء إن الحرب في سوريا تحولت الى “سرطانا على نطاق دولي”، معبرا عن أمله بأن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من “تجاوز خلافاتهما” لوضع حد لذلك.

وقال غوتيريس في مقابلة للتلفزيون البرتغالي “اس اي سي” نقلته وكالة (أ ف ب)، أن هذه الحرب “لا تتسبب بمعاناة للشعب السوري فحسب” لكنها تؤدي أيضا الى “ردود فعل عنيفة تقود في بعض الحالات إلى أعمال إرهابية”.

ودعا المسؤول الاممي القوى الكبرى الى ” وضع حد للنزاع” لأنه “من دون دعم خارجي” لن يستطيع السوريون مواصلة الحرب “الى الابد”.

وتشهد عدة مناطق بسوريا تصعيدا في عمليات القصف, مما ادى الى سقوط قتلى، وحدوث اضرار مادية بالبنى التحتية, وسط انتقادات دولية لموسكو باستهداف طيرانها مواقع مدنية, ودعوات بممارسة “ضغوطات” على النظام من اجل ايقاف قصفه للمناطق، في الوقت الذي تشهد فيه عدة مناطق في سوريا تدهورا في الأوضاع الإنسانية, حيث تعاني من حصارٍ، ما أدى لنقص حاد في الدواء والغذاء.

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 100 ألف شخص من حلب الشرقية خلال شهر

أعلنت الأمم المتحدة, يوم الأربعاء, أن أكثر من 110 آلاف من سكان الأحياء الشرقية من حلب غادروا منازلهم منذ يوم 24 من شهر تشرين الثاني الماضي.

وأوضح المتحدث الصحفي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان, بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة, أن ” 75 ألفا من هؤلاء النازحين عثروا على ملجأ في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، بينما غادر 36 ألفا آخرون إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بمحافظة إدلب وإلى المناطق الريفية من محافظة حلب”.

وأشار المسؤول الاممي الى ان “هذه الأرقام مرشحة للزيادة، في وقت لا تزال فيه عملية تسجيل المشردين مستمرة”.

وحول تاكيد روسيا العثور على مقابر جماعية في حلب الشرقية دفنت فيها جثث تعود لمدنيين, بعد تعرضهم للتعذيب الوحشي على يد المسلحين, بين المسؤول الاممي أن “الأمم المتحدة لا تستطيع بعد تأكيد إعلان وزارة الدفاع الروسية عن هذا الموضوع”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت، يوم الاثنين، عن العثور على مقابر جماعية في أحياء شرق حلب، فيها جثث تحمل آثار تعذيب.

ولفت الى ان “المنظمة العالمية كانت ولا تزال تدعو إلى ضمان الإيصال المطلوب لموظفيها إلى جميع أنحاء حلب بغية تقييم الأوضاع الراهنة وتقديم المساعدات اللازمة إلى المحتاجين”.

يشار الى ان الجيش النظامي أعلن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين في 22 كانون الاول الحالي، بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.

شام تايمز

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