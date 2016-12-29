بوتين يعلن التوصل لاتفاق وقف نار شامل بسوريا وأنقرة تؤكد .. المعارضة السورية توافق .. قيادة الجيش السوري تعلن وقف اطلاق نار شامل بسوريا بدءاً من منتصف الخميس

وافقت المعارضة السورية, يوم الخميس, على اتفاق وقف اطلاق نار شامل في عموم الأراضي السورية, وذلك عقب اعلان قيادة الجيش عن هدنة كاملة في الاراضي السورية اعتباراً من منتصف ليلة الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء (رويترز) عن زكريا ملاحفجي رئيس المكتب السياسي لتجمع (فاستقم) قوله إن ” وقف إطلاق النار لا يستثني إلا المناطق الخاضعة للدولة الإسلامية”.

وجاء ذلك عقب إعلان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن وقف اطلاق نار شامل في الاراضي السورية اعتباراً من منتصف الخميس, باستثناء تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة بهما.

وكان أحد المسؤولين في المعارضة السورية قال امس أن جماعات المعارضة الرئيسية تبحث مع تركيا اقتراح بشأن وقف إطلاق النار يجري التفاوض عليه مع روسيا , رافضة طلب الروس استثناء الغوطة الشرقية بريف دمشق, وموضحا أن أي مفاوضات لا تفضي إلى رحيل النظام فهي هدر للوقت.

وجاء الإعلان عن الهدنة في سوريا, بعد توصل كل من أنقرة وموسكو, يوم الاربعاء, إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.

روسيا تعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في سوريا، واستعداد الأطراف السورية لبدء “مفاوضات السلام”.

وأوضح بوتين خلال اجتماع مع وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، أنه تم التوقيع على 3 اتفاقيات وهي.

1- وقف إطلاق النار بين نظام الأسد والمعارضة المسلحة.

2- حزمة من إجراءات للرقابة على نظام وقف إطلاق النار.

3- استعداد الأطراف السورية لبدء مفاوضات السلام حول التسوية في البلاد.

وأوضح بوتين أن روسيا وتركيا وإيران أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ الهدنة ولعب دور الضامنين لعملية التسوية السورية.

وتابع قائلاً: “الاتفاقات التي تم التوصل إليها، هشة، وتتطلب منا إيلاء اهتمام ورعاية خاصة من أجل الحفاظ عليها وتطويرها. ورغم ذلك، تعتبر الاتفاقات نتيجة مهمة لعملنا المشترك، ولجهود وزارتي الدفاع والخارجية وشركائنا في المنطقة”.

وذكر بأن وزارتي الخارجية والدفاع كانتا على اتصال دائم بالشركاء في دمشق وفي عواصم أخرى، مشيراً في هذا السياق إلى العمل الكبير الذي نفذته موسكو بالتعاون مع أنقرة.

7 قادة فصائل ثورية

بدوره كشف وزير الدفاع الروسي أن فصائل المعارضة المسلحة التي انضمت إلى الهدنة في سوريا، تضم أكثر من 60 ألف مسلح. وذكر أن وزارة الدفاع الروسية بتكليف من الرئيس بوتين خاضت على مدى شهرين، مفاوضات بوساطة تركية، مع قادة المعارضة السورية، بينهم زعماء 7 من التشكيلات الأكثر نفوذاً .

وأوضح أن تلك الفصائل المعارضة تسيطر على الجزء الأكبر من المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد في وسط وشمال سوريا.

وشدد شويغو على اعتبار تشكيلات المعارضة السورية، التي لم تنضم لنظام وقف إطلاق النار، إرهابية، معلناً عن فتح خط ساخن مع تركيا فيما يخص الرقابة على وقف إطلاق النار.

وأوضح بهذا الشأن: “فتحنا خط اتصال مباشراً بالشركاء الأتراك الذين سيلعبون دور الضامنين لتنفيذ كافة مقتضيات هذه الاتفاقية، ولاسيما مقتضيات الرقابة على تنفيذ هذه الاتفاقيات”،

مشيراً إلى أنه تم تهيئة الظروف للبدء في خفض عدد القوات الروسية في سوريا.

واستطرد الوزير قائلاً: “جوهر هذه الرقابة يكمن في اعتبار التنظيمات التي لن تتوقف عن القتال، إرهابية، والشروع في محاربتها مثل تنظيمي “الدولة” و”جبهة فتح الشام”.

قيادة الجيش تعلن وقف اطلاق نار شامل في سوريا بدءاً من منتصف الخميس

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة, يوم الخميس, عن وقف اطلاق نار شامل في الاراضي السورية اعتباراً من منتصف الخميس, باستثناء تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة بهما.

وأشارت قيادة الجيش, في بيان, نشرته وكالة الانباء (سانا), إلى “وقف شامل للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتباراً من يوم 30-12-2016 وذلك بعد الانتصارات والنجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة على أكثر من اتجاه”.

وأضافت القيادة انه “يستثنى من قرار وقف إطلاق النار تنظيما داعش وجبهة النصرة والمجموعات المرتبطة بهما”.

ويأتي اتفاق وقف إطلاق النار بهدف تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي للأزمة في سوريا, وفقا للبيان.

وجاء الإعلان بعد توصل كل من أنقرة وموسكو, يوم الاربعاء, إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.

وكان أحد المسؤولين في المعارضة السورية قال امس أن جماعات المعارضة الرئيسية تبحث مع تركيا اقتراح بشأن وقف إطلاق النار يجري التفاوض عليه مع روسيا , رافضة طلب الروس استثناء الغوطة الشرقية بريف دمشق, وموضحا أن أي مفاوضات لا تفضي الى رحيل النظام فهي هدر للوقت.

ومن المقرر ان تجري مفاوضات السلام السورية في جنيف في شهر شباط المقبل, كما تجري التحضيرات لامكانية عقد محادثات في كازاخستان.

أنقرة تؤكد التوصل إلى اتفاق مع موسكو حول سوريا

أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النارفي عموم سوريا.

وأعربت الخارجية في بيانها عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرةً أنّ الاتفاق سيدخل حيّز التنفيذ منتصف الليلة المصادف 30 كانون الأول/ ديسمبر.

وأكّدت الخارجية أنّ المجموعات المدرجة ضمن قوائم المنظمات الإرهابية لدى مجلس الأمن الدولي، ستبقى خارج الاتفاقية، وأنّ تركيا وروسيا ستقدّمان الدعم لسير الاتفاقية بصفتهما الدولتين الضامنتين لها، وفق وكالة الأناضول.

وتنص الاتفاقية على وقف الأطراف المتحاربة كافة الأعمال القتالية بما في ذلك الغارات الجوية، وتعهد كافة الأطراف بعدم محاولة توسيع رقعة الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم على حساب الطرف الآخر.

وشددت الخارجية التركية على أهمية التزام كافة الأطراف بالاتفاق، وقيام الأطراف الدولية بواجباتها واستخدام نفوذها للضغط على المجموعات الموجودة على الساحة ودفعها إلى الاستمرار في الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأكّدت الخارجية التركية أنّ أنقرة وموسكو ستدعمان بقوة حالة وقف إطلاق النار، وستراقبان عن كثب سير الاتفاقية.

وأشارت إلى أنّ تركيا ستتابع بذل المزيد من الجهود لاستئناف محادثات السلام المتوقفة بين المعارضة والنظام السوريين.

جاويش أوغلو: نسعى لإعلان هدنة شاملة بسوريا قبل نهاية العام … ولن نتفاوض مع الأسد

أفاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو, يوم الخميس, بأن أنقرة تسعى لإعلان هدنة شاملة في سوريا قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن إجراء محادثات مع الرئيس بشار الأسد “غير وارد”.

ونقلت وكالات أنباء عن جاويش أوغلو قوله إن “روسيا تقدم الضمانات حول التزام النظام بوقف إطلاق النار، وتركيا تقدم الضمانات حول التزام المعارضة، ولكن إيران لم تقدم أي ضمانات حتى الآن.

وأضاف “لا يمكن أن يشارك حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي السوري) الذي نعتبره تنظيما إرهابيا في مفاوضات أستانا”.

جاء ذلك عقب يوم على اعلان أحد المسؤولين في المعارضة السورية أن جماعات المعارضة الرئيسية تبحث مع تركيا اقتراح بشأن وقف إطلاق النار يجري التفاوض عليه مع روسيا , رافضة طلب الروس استثناء الغوطة الشرقية بريف دمشق, وموضحا أن أي مفاوضات لا تفضي الى رحيل النظام فهي هدر للوقت.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن وقف اطلاق النار لا يشمل التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”جبهة النصرة”.

وأضاف جاويش أوغلو ان “مفاوضات أستانا ستبدأ بعد تحقيق وقف إطلاق النار،” مؤكدا على ضرورة أن تغادر كافة المجموعات المسلحة “غير السورية”، بما في ذلك “حزب الله”, الداعم للنظم السوري , الأراضي السورية.

وكان جاويش أوغلو أعلن, يوم الأربعاء, أن أنقرة وموسكو توصلتا إلى صيغتي اتفاقين بشأن سوريا يتعلقان بالحل السياسي ووقف النار.

ويشار الى ان الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اقترحا, مؤخرا, على الأطراف المتنازعة في سوريا، استئناف الحوار السياسي فيما بينها في منصة جديدة، معتبرين أن العاصمة الكازاخستانية أستانا قد تكون منصة محايدة جيدة.

ورحبت كازاخستان باستضافة محادثات متعددة الأطراف حول الأزمة في سوريا، بعد أن تم اقتراح عاصمتها استانة كمنصة جديدة للمفاوضات السورية.

من جانب آخر ,أعلن جاويش أوغلو أنه ليست هناك عملية مشتركة بين تركيا وروسيا ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة الباب .

وأضاف جاويش أوغلو أن “الولايات المتحدة لا تقدم دعما جويا للعملية المدعومة من تركيا في سوريا بسبب ضغط من وحدات حماية الشعب الكردية السورية”.

وكانت تركيا طلبت، يوم الاثنين الماضي، من التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (اعش) تقديم دعم جوي للقوات التي تدعمها تركيا وتحاصر مدينة الباب السورية الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد.

ويحاصر مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم قوات تركية منذ أسابيع البلدة في إطار عملية “درع الفرات” التي بدأتها تركيا في شهر آب الماضي، لإخراج عناصر التنظيم المتشدد ومقاتلين أكراد من المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا.

شام تايمز

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