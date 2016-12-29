يتسع لـ 16 ألف و760 لاجئا … تركيا تفتتح مخيم جديد للاجئين السوريين قريبا

تفتتح تركيا في وقت قريب مخيما جديدا للاجئين السوريين مكون من مساكن سابقة التجهيز، في ولاية عثمانية جنوبي البلاد، يتسع لـ 16 ألف و760 لاجئا, بميزات فندقية.

وذكرت وكالة (الاناضول) أن حوالي 95% من أعمال إنشاء المخيم استكملت, يقع مخيم المساكن الجاهزة، على مساحة 258 دونم، في بلدة جودتيا بولاية عثمانية.

وسيبدأ في استقبال اللاجئين بعد بداية العام المقبل، ويضم 3 آلاف و352 مسكنا، و4 مدارس، و6 أسواق، و5 مناطق للعب الأطفال، ومكتبتين، ومسجدين، ومركزين صحيين، وملعبي كرة سلة، وملعب كرة قدم، وملعب كرة طائرة، وصالة ألعاب رياضية.

ويوجد في المخيم كذلك محطة لمعالجة المياه، قادرة على معالجة ألفين و500 متر مكعب من المياه يوميا. وستقوم قوات الدرك التركية بتأمين المخيم من الخارج، في حين يقوم رجال أمن تابعون لشركة خاصة بتأمين المخيم من الداخل على مدار 24 ساعة.

ومنحت تركيا حق العمل للاجئين السوريين، كما قدمت لهم الخدمات الصحية، والتعليمية، فيما تعمل المؤسسات الرسمية والأهلية على المساهمة في تأمين الاحتياجات الأساسية للاجئين لا سيما خارج المخيمات.

وتستقبل تركيا حوالي 3 ملايين لاجئ، في حين اشارت تركيا الى النفقات التي تذهب للاجئين والتي بلغت 20 مليار دولارو على حد تعبيرها, منتقدة دور الاتحاد الاوروبي والمنظمات الانسانية في ازمة اللاجئين المتواجدين في البلاد.

شام تايمز

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