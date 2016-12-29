قال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو ماردونا، أنه يود أن تُقام مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا في هذا الوقت من العام.

وقال ماردونا في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” على هامش مشاركته في مؤتمر دبي الدولي للرياضة أمس الثلاثاء في إمارة دبي :”أود أن تُقام المباراة في هذا الوقت”.

وأضاف مارادونا :”كريستيانو رونالدو لا يعيش أفضل أيامه في هذه الأوقات، سيكون من حظنا أن نلعب في هذا الوقت معهم، ستكون مباراة كبيرة وصعبة على الطرفين، إقصاء ريال مدريد سيكون صعبًا للغاية”.

ويواجه ناديي ريال مدريد ونابولي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في شهري فبراير/ شباط القادم ذهابًا في العاصمة مدريد، وفي 7 مارس/أذار في سان باولو في إيطاليا إيابًا.

كووورة

شام تايمز

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