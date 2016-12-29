إنييستا ينهي الجدل حول مستقبله مع برشلونة

تحدث قائد نادي برشلونة الإسباني إنييستا، في مقابلة مع مجلة “برشلونة” والتي نقلتها صحيفة “أس”، عن مستقبله، إذ ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني في نهاية الموسم القادم.

وقال إنييستا في حديثه: “أتمنى أن اعتزال هنا، عشت هنا لفترة طويلة جدًا، عندما أتيت وكان كل شيء جديدا بالنسبة لم أتصور أنني سوف أصل لهذه المرحلة”.

وأضاف: “عندما وصلت كان هدفي هو النجاح مع برشلونة، لم أحصل على شيء في البداية ولم اشعر بالرضا حيث لم أكن ألعب سوى 10 دقائق في البداية، كانت هناك لحظات صعبة للغاية”.

وتابع إنييستا: “عندما أعتزل لعب كرة القدم أعتقد أنني سوف أواصل في نفس المجال، لا يوجد شيء آخر أفعله، لا أخطط لأمر معين ولكني أعتقد أنني سوف أواصل في مجال كرة القدم”.

واختتم تصريحاته بقوله: “نعم بالطبع سوف أواصل في برشلونة لا يمكن أن أشاهد نفسي في فريق غير برشلونة، أنت لا تعرف ما سيحدث في المستقبل لكن أود أن يكون مستقبلي في برشلونة”.

كووورة

شام تايمز

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