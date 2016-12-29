وفاة الممثلة الأمريكية “كارى فيشر” بطلة سلسلة أفلام “حرب النجوم”

توفيت يوم الثلاثاء، الممثلة الأمريكية كاري فيشر عن عمر يناهز 60 عاما، وذلك اثر اصابتها بنوبة قلبية.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم العائلة سيمون هولز “بحزن شديد أكدت بيلي لورد أن أمها الحبيبة كاري فيشر توفيت في الساعة 8:55 هذا الصباح.”

وكانت النجمة الأمريكية أصيبت بنوبة قلبية قبل أيام قليلة خلال رحلة على طائرة كانت متجهة من لندن إلى لوس أنجلوس، وتم الإسراع بنقلها وهى في حالة حرجة إلى مستشفى بعد هبوط الطائرة.

وكانت كارى فيشر تقوم بجولة للترويج لكتاب جديد، حيث اشتهرت “فيشر” بدور الأميرة “ليا” في سلسلة أفلام حرب النجوم.

كما ظهرت فيشر في الثلاثية الأصلية لحرب النجوم، وفيلم “حرب النجوم: صحوة القوة” الذى صدر في العام الماضي.

وقد كتبت 4 روايات و3 سير ذاتية.

يذكر ان كارى فيشر هي ابنة المغنى إيدي فيشر والممثلة ديبي رينولدز.

شام تايمز

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