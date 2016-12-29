العراق يرغب بالانضمام الى المجموعة الثلاثية ( روسيا وإيران وتركيا ) حول سوريا

أعرب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، يوم الأربعاء، عن رغبة بلاده في الانضمام إلى المجموعة الثلاثية الخاصة بتسوية الأزمة السورية، التي تضم روسيا وإيران وتركيا.

وقال الجعفري في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية إن هذه الفكرة مطروحة وإن الجانب العراقي يسعى إلى الانضمام إلى المجموعة الثلاثية لصالح العمل المشترك.

وكان وزراء الخارجية الروسي والتركي والإيراني عقدوا اجتماعاً في موسكو بتاريخ 20 كانون الأول الحالي, اتفقوا خلاله على خطوات وإجراءات تهدف الى حل الأزمة السورية, من بينها الاستعداد الثلاث لضمان الاتفاق المستقبلي بين الحكومة السورية والمعارضة.

كما تخطط المجموعة الثلاثية لعقد مفاوضات سلام بين النظام والمعارضة السورية في استانة الكازاخستانية.

ولفت الجعفري إلى أن بغداد تمارس الوساطة لأن تحقيق الاستقرار في سوريا سيؤثر أيضا على العراق. وذكر بأن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي قدم إلى العراق من سوريا.

وتخوض القوات العراقية معارك ضد التنظيم الإرهابي، وتسعى لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل معقل التنظيم في العراق.

ووسع “داعش” تواجده في المناطق الشمالية والشرقية من سوريا، حيث يسيطر على الرقة وريفها، فضلا عن سيطرته على مناطق شمال وشرقي العراق، بمحاذاة الحدود مع سوريا.

شام تايمز

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