فصائل جنوب سوريا: لن نلتزم بالاتفاق “الروسي التركي” .. اندماج جماعي لفصائل ثورية في شمال سوريا تحت راية الجيش الحر

تتجه أنظار العالم إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث من المقرر أن تصدر خلال الساعات القليلة القادمة بنود الاتفاق “الروسي التركي” للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا، تستثني منه مناطق سيطرة تنظيم “الدولة”، وسط غياب الهيئة العليا للتفاوض وعدد من الفصائل الثورية الفاعلة في شمال سوريا،

في حين أكدت “الجبهة جنوبية” التي تعتبر المظلة الجامعة لكل فصائل الجيش الحر في جنوب سوريا عدم الالتزام بأي اتفاق، بسبب عدم دعوتها لحضور الاجتماعات، وحتى عدم الاطلاع على بنود الاتفاق.

“الجبهة الجنوبية” تؤكد عدم التزامها بأي اتفاق

وأكد الرائد “عصام الريس” المتحدث باسم الجبهة الجنوبية في تصريح خاص لـ”أورينت نت” عدم دعوة “الجبهة الجنوبية” المظلة الجامعة لكل فصائل الجيش الحر في جنوب سوريا إلى حضور أي مؤتمر أو لقاء سواء في أنقرة أو غيرها.

وشدد “الريس” على أن “الجبهة جنوبية” لن تلتزم بالاتفاق “الروسي التركي” لا من قريب ولا من بعيد، بسبب عدم دعوتها لحضور الاجتماعات، وحتى عدم الاطلاع على بنود الاتفاق، مكرراً تأكيده على أن أي اتفاق لن يتماشى مع ثوابت الثورة لن يكون مقبولاً للطرح بالنسبة لفصائل الجنوب.

وأشار الرائد “عصام الريس” إلى أن “الجبهة الجنوبية” فوضت سابقاً “الهيئة العليا للتفاوض” كمرجعية وغطاء للفصائل الثورية في درعا، مضياً “طالما الهيئة العليا ولا المعارضة السياسية ممثلة باتفاق كهذا فهو لا يعنينا مطلقا ولسنا ملتزمين بأي شيء يصدر عنه”.

فصائل جنوب سوريا لم تشارك في المشاورات

من جانبه، أبدى “محمد ماجد الخطيب” القائد العام لـ”ألوية الفرقان” المنضوي في صفوف “الجبهة الجنوبية”، استيائه من عدم مشاركة فصائل جنوب سوريا، في المشاورات الدائرة حالياً في أنقرة حول التوصل الى اتفاق في عموم سوريا.

وأكد “الخطيب” في تصريح خاص لـ”أورينت نت” على “ضرورة مشاركة كافة الفصائل في صناعة القرار والاطلاع على أدق التفاصيل للخروج بما يتماشى مع مصلحة الشعب السوري وثورته به، لكي يلقى الترحيب والموافقة من قبل فصائل الجنوب السوري”.

“ألوية الفرقان” تحذر

وكانت “ألوية الفرقان” قد أصدرت قبل يومين بياناً أكدت فيه “عدم الخوض في غمار ورقة سياسية لم تدعى إليها أو نستشر بها، وعلى كل من يقبع في أنقرة التذكر أن هناك قطعة أرض في الجنوب تتبع لسوريا بل هي صلب سوريا ومفتاح تحريرها، لذا لن نكون شهوداً على شيئ لم نره بأم أعيننا ولن تهتز رؤوسنا بالموافقة فقط دون أن نعترض على شيء خوفاً من التهديدات والاغتيالات والقتل فما خرجنا أعزة كرماء لنخشى الموت وما بنينا ما نخشى فقدانه”.

وأضاف بيان الفرقان “إما أن نكون واضحين وضوح الشمس في رابعة النهار مع أهلنا وشعبنا وإلا فنحن شركاء في جريمة اغتيال الثورة وهذه ليست من شيمنا”.

وعقب “محمد ماجد الخطيب” القائد العام لـ”ألوية الفرقان” على البيان بالقول ” إن جهات تحاول الفصل بين جنوب سوريا وشمالها، وفي الثورة السورية لا تجزئة أو انقسام في القرارات المصيرية”.

وأضاف “نحن من الدعاة للحل السياسي والواجب أن نمثل الأرض السورية كلها، وذلك أصدرنا البيان رداً على استثناء الجنوب واستثناء هيئة التفاوض وبعض الشخصيات المعارضة”.

ورأى “الخطيب” أن الدول الداعمة لـ”الجبهة الجنوبية” لن توافق على أي تسوية إلا بعد استشارة الفصائل والخروج بموقف موحد، مضيفاً “أشقائنا والأصدقاء لن يتخلوا عن واجباتهم بهذا الشأن”.

فصائل درعا علمت بالاتفاق من وسائل الاعلام

بدوره، أكد “أبو بكر” الناطق باسم “جيش الثورة” أنه لم يطلع على نص الاتفاق “التركي الروسي” حول وقف لإطلاق النار في سوريا، مشيراً إلى أن “الفصائل في درعا علمت بالاتفاق من وسائل الاعلام وهو غير كافي للحكم على الاتفاق وتبيان الموقف”.

وفي حال تم فرض الاتفاق “الروسي التركي” على كافة الفصائل الثورية في سوريا بضغط من الدول العربية الداعمة، شدد “أبو بكر” في تصريح لـ”أورينت نت” بالقول “نقدر عالياً مواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة للثورة والشعب السوري، ولكن الموقف من الاتفاق مرتبط بطبيعة بنوده وليس والكلمة الأخيرة للشعب السوري وليس للأشقاء والأصدقاء”.

اتفاق “روسي تركي”

هذا واتفقت تركيا وروسيا على مقترح لوقف إطلاق نار شامل في سوريا سيعرض على أطراف الفاعلة في سوريا، ويستثني “التنظيمات الإرهابية”، وذلك بالتزامن مع اجتماع مرتقب بين ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة وعسكريين روس وأتراك.

يشار أن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب قال إن المعارضة السورية مستعدة لهدنة ومفاوضات بشأن الانتقال السياسي على أن تعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وعبر حجاب عن دعمه جهود الأشقاء والأصدقاء لحقن الدم السوري من خلال إبرام اتفاق هدنة وتحقيق بنود القرارات الأممية ذات الصلة.

ورحب بالتحولات في مواقف بعض القوى الدولية، والجهود التي قد تمثل انطلاقة للتوصل إلى اتفاق يجلب الأمن عبر تنفيذ مضامين بيان “جنيف1” والقرارات الأممية ذات الصلة.

اندماج جماعي لفصائل ثورية في شمال سوريا تحت راية الجيش الحر

أطلقت 10 فصائل ثورية في الشمال السوري مبادرة بهدف الوصول إلى تكتل قوي يحقق تطلعات الشعب، عبر جمع الكلمة وتقريب وجهات النظر بين التشكيلات العسكرية والهيئات السياسية والشرعية والمدنية.

وذكر بيان مشترك وقعت عليه 10 فصائل ثورية في الشمال السوري ووصل إلى أورينت نت نسخة منه، “نظراً لما تمر به ثورتنا المباركة من تحديات خطيرة من أعداء هذا الشعب العظيم، فإننا نعلن إطلاق مبادرة لجمع الكلمة وتقريب وجهات النظر بين التشكيلات العسكرية والهيئات السياسية والشرعية والمدنية، بأيد ممدودة وقلوب مفتوحة، بغية الوصول إلى تكتل قوي يحقق تطلعات أبناء شعبنا، للاستمرار بالدفاع عن الشعب السوري والعمل لتحقيق أهداف ثورته المباركة، ثورة الحرية والكرامة”.

ووقع على المبادرة كل من “جيش الإسلام، جبهة أهل الشام، لواء شهداء الإسلام (داريا)، لواء الفرقان، صقور الشام، الجبهة الشامية، الفوج الأول، فيلق الشام، فرقة الصفوة، وأحرار الشرقية”.

وتأتي هذه المبادرة وسط محاولات لكبرى الفصائل الثورية العاملة في شمال سوريا التوحد ضمن جسم عسكري موحد، حيث اعتبر “لبيب النحاس” مدير العلاقات الخارجية السياسة في حركة “أحرار الشام الإسلامية” يوم أمس أن الثورة على مفترق طرق، وصفاً عملية “الاندماج الحالية” بأنها مصممة على “مقاس البعض”، نظراً لوجود “قصور في النظر وأطماع شخصية تدفع البعض لخيارات مدمرة”.

والجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم حركة أحرار الشام الإسلامية “أحمد قره علي” نفى لـ”أورينت نت” وجود مشروع اندماج ثنائي بين الحركة و”جبهة فتح الشام”، مشدداً على أن الاندماج مطلب شعبي و حاجة ثورية تسعى الحركة لتلبيتها مع أوسع نطاق من مكونات الثورة.

شام تايمز

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