تفاصيل مضمون مقترحات الفصائل المسلحة في اجتماع أنقرة مع الوفد الروسي

حصلت “أورينت نت” على مسودة المقترحات التي قدمتها الفصائل الثورية خلال اجتماع أنقرة مع الوفد الروسي.

وتتضمن المقترحات.

١- وقف اطلاق نار في كل الأراضي السورية لا يشمل المقرات العسكرية لتنظيم “الدولة” في المناطق التي تسيطر عليها يستمر باستمرار العملية السياسية .

٢- تضمن الدولة التركية التزام المعارضة السورية في كل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بوقف كامل لإطلاق النار يشمل كامل أنواع القصف .

٣- تضمن روسيا الاتحادية التزام النظام و حلفائه في كل المناطق الخاضعة لسيطرتهم بوقف كامل لإطلاق النار يشمل كافة أنواع القصف الجوي و المدفعي .

٤- تضمن الأطراف الضامنة عدم محاولة طرفي النزاع الاستيلاء على مناطق جديدة لم تكن عند دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ خاضعة لسيطرتهم .

٥- يقوم الضامنيين باقتراح آلية مناسبة لمراقبة وقف اطلاق النار استنادا لمعايير الأمم المتحدة ليتم اقرارها بالشراكة بعد موافقة الأطراف و الضامنين .

٦- يتم اطلاق مفاوضات للوصول الى حل سياسي خلال شهر من دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ .

٧- ادخال المساعدات الإنسانية الى جميع المناطق المحاصرة وفق خطة تضمن كل من الدولة التركية و روسيا الإلتزام الكامل بتنفيذها .

هذا وتوصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق على مقترح لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي السورية، ويستثني “التنظيمات الإرهابية”، حيث سيعمل الطرفان على إدخال وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الليلة المقبلة.

شام تايمز

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