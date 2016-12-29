مجلس الامة الكويتي يطالب بإحالة مرتكبي الجرائم في سوريا للمحكمة الجنائية

طالب مجلس الامة الكويتي أمس الثلاثاء خلال جلسة خاصة لمناقشة الاوضاع الانسانية في حلب، وزارة الخارجية الكويتية بإصدار قرار من مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم في سورية الى المحكمة الجنائية وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وشددت التوصيات الصادرة عن المجلس، التي جاءت بناء على طلب مقدم من عشرة نواب، على سرعة التحرك دولياً لإغاثة الشعب السوري، كما دعت لإلحاق السوريين بأهلهم (لم يعرف عددهم) في الكويت، وزيادة القوافل الصحية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الصباح في بيان الحكومة الذي تلاه أثناء انعقاد الجلسة، إن “الكويت دائماً تؤكد على ضرورة أن يكون الحل السياسي هو الأمثل بدلاً من اللجوء لخيار القوة مع الشعب الأعزل”ـ مضيفاً أن بلاده “استضافت (في وقت سابق) 3 مؤتمرات للمانحين لدعم الأشقاء السوريين، ودفعت ما يقارب المليار و609 مليون دولار خلال تلك المؤتمرات”.

كما تحدث النواب الكويتيون عن مأساة حلب، حيث قال النائب علي الدقباسي إن “العالم صمت صمتاً مريباً عما يحصل في حلب من كوارث”، مطالباً بلاده “بوقف الدعم عن كل المنظمات التي صمتت على ما يحصل في سوريا ومن بينها جامعة الدول العربية”.

من جهته قال النائب جمعان الحربش إن”ما يحدث في سوريا وصمة عار على جبين الدول العربية، والأهالي يستنجدون ولا أحد يمدهم بالسلاح”.

بدوره قال النائب وليد الطبطبائي إن “الأبطال في حلب واجهوا منظمومة دول مثل روسيا وإيران، وحلب لم تسقط وإنما سقطت أقنعة الكثيرين مثل داعش وحزب الله وروسيا وأميركا.. اليوم حلب وغداً إدلب (شمال سوريا)”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes