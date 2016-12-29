بالفيديو :ما سبب غضب الأتراك من السوريين وبماذا طالبوهم ؟

“جندوهم ليحاربوا من أجلِ سوريا”، بهذا العنوان دشن عدد ٌمن الأتراك حملةً لجمعِ توقيعاتٍ على عريضةٍ تُطالبُ رئاسةَ الأركان العامة للجيش التركي بتجنيدِ السوريين المتواجدين داخلَ الأراضي التركية للقتالِ في سوريا برفقةِ مجنديهم, وطالبت الحملةُ عبرَ منظميها السلطاتِ التركية بضرورةِ تجنيدِ كلِ سوريٍ يتراوحُ عمرُه بين الثامنةَ عشرةَ والخامسةِ والأربعين والذين استطاعوا الوصولَ إلى تركيا خلالَ السنوات التي تلت الحربَ في بلادِهم, وتمكنت الحملةُ الإلكترونية من جمعِ مئةٍ وسبعةٍ وسبعينَ ألفَ توقيع ٍحتى وقتِ إعدادِ هذا الخبر بعد ثلاثةِ أيامٍ من إطلاقِها



شام تايمز

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