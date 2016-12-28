معارك عنيفة في وادي بردى .. سانا : 50 قتيلا بين صفوف تنظيم “داعش” وتدمير مقر لإرهابيي “أحرار الشام” بريف حمص

تواصلت الاشتباكات, لليوم السادس على التوالي, بين الجيش النظامي والمعارضة المسلحة في وادي بردى بريف دمشق، يوم الاربعاء، وسط تعرض عدة مناطق بالوادي للقصف.

وذكرت مصادر مؤيدة ,عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النظامي استهدف تجمعات المسلحين بدير مقرن بوادي بردى بعدة صواريخ ارض ارض قصيرة المدى.

وتحدثت المصادر عن استهداف الجيش النظامي لعدة “نقاط يواجد بها عناصر مسلحة في بسيمة وعين الخضرة وبساتين مقرن، حيث اسفرت الاستهدافات عن مقتل عدد من المسلحين”.

وأضافت أن “الطيران الحربي جدد استهداف تجمعات للمسلحين في المنطقة الفاصلة بين عين الخضرة وعين الفيجة بعدة ضربات جوية”.

من جانبها، أشارت مصادر معارضة إلى أن مروحيات الجيش النظامي ألقت اليوم البراميل المتفجرة على قريتي بسيمة وعين الفيجة وعين الخضرا والحسنينية في منطقة وادي بردى.

واشار الى ان هذه المناطق تعرضت لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة وقذائف الهاون والرشاشات، وسط استمرار الاشتباكات بين الطرفين.

و قررت فصائل معارضة في منطقة وادي بردى بريف دمشق, يوم الاثنين, تشكيل قيادة عسكرية, لصد عمليات القصف التي يشنها النظام على المنطقة من اجل “تهجير اهلها” , في وقت طالبت الفعاليات المدنية في المنطقة المنظمات الدولية “بالتدخل لحماية الاهالي”, وإنقاذ ما تبقى من مؤسسة مياه عين الفيجية, رافضة أي شكل من أشكال “التهجير القسري”.

وتصاعدت الاشتباكات والمعارك بين النظامي والمعارضة المسلحة منذ أيام في منطقة وادي بردى بريف دمشق، بغية استعادة السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية التي يسري فيها ينبوع رئيسي تستمد منه العاصمة معظم إمداداتها من المياه, وسط تبادل التهم حول استهداف منشأة عين الفيحة.

وبدأ التصعيد في عمليات القصف بمنطقة وادي بردى, يوم الجمعة الماضي, وسط تبادل التهم حول استهداف نبع عين الفيجة, حيث قالت مؤسسة المياه ان فصائل معارضة لجأت الى تلويث مياه نبع الفيجة “بمادة المازوت”, في حين اعلنت مصادر معارضة ان نبع عين الفيجة المغذي لدمشق وريفها بالمياه خرج عن الخدمة بشكل كامل جراء استهدافه من قبل الجيش النظامي.

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن :

وحدات من الجيش العربي السوري توقع 50 قتيلا بين صفوف تنظيم “داعش” وتدمر مقرا لإرهابيي “أحرار الشام” بريف حمص

أكد مصدر عسكري مقتل أكثر من 50 إرهابيا من تنظيم “داعش” بنيران وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في ريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن “وحدات من الجيش قصفت بالمدفعية وراجمات الصواريخ تجمعات لإرهابيي تنظيم “داعش” في محيط تدمر والبيارات ومحيط جزل وقصر الحير الغربي ومحيط سد أبو كلة بالريف الشرقي”.

ولفت المصدر إلى أن القصف أسفر عن “مقتل أكثر من 50 إرهابيا وتدمير 4 عربات مدرعة ومدفعين و5 سيارات مزودة برشاشات ثقيلة”.

وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش “أحبطت تسلل مجموعة إرهابية من اتجاه العامرية باتجاه طريق سلمية-حمص وأوقع أغلبية أفرادها بين قتيل ومصاب بينما فر الباقون إلى عمق البادية”.

ولاحقا أفاد المصدر العسكري بأن سلاح المدفعية استهدف مساء اليوم مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” ما أسفر عن القضاء على معظم أفرادها وتدمير سيارة بك اب مزودة برشاش ثقيل في المشيرفة الشمالية في ريف حمص الشرقي.

وفي ريف حمص الشمالي تأكد “تدمير عربة مزودة برشاش لإرهابيي “جبهة النصرة” خلال عملية نوعية لوحدة من الجيش على أحد تجمعات التنظيم التكفيري المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في قرية تيرمعلة.

إلى ذلك ذكر مراسل سانا أن وحدة من الجيش وجهت رمايات مدفعية مركزة على مقرات وخطوط امداد لإرهابيي “أحرار الشام” في قرية ام شرشوح بريف حمص الشمالي.

وأفاد المراسل بأن الرمايات المدفعية أسفرت عن “القضاء على العديد من إرهابيي “أحرار الشام” المرتبط بالنظام السعودي من بينهم “موسى أكرم وخالد محمد الجبل وأحمد صالح تركي”.

وأشار المراسل إلى أن الرمايات أدت إلى “تدمير أحد مقرات الإرهابيين وسيارة دفع رباعي مركب عليها رشاش ثقيل وقاعدة إطلاق هاون”.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس أعدادا كبيرة من القتلى بين إرهابيي تنظيم “داعش” شرق المحطة الرابعة وفى منطقة بئر الفواعرة بريف تدمر الغربي.

شام تايمز

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