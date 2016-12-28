الخارجية الروسية: قذائف على السفارة الروسية بدمشق بدون ضحايا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السفارة الروسية في دمشق تعرضت لقصف بالقذائف من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن “إحدى القذائف سقطت في ساحة مجمع المباني الإدارية في السفارة الروسية ولم تنفجر لحسن الحظ بينما سقطت قذيفة أخرى على مقربة منها” مشيرة إلى أن عناصر من هندسة نزع الألغام يعملون لإزالة الذخائر غير المنفجرة.

وأضافت الوزارة إن “السفارة وموظفيها لا يزالون يواجهون تهديدا حقيقيا من جانب الجماعات الإرهابية الموجودة بضواحي دمشق.. وهذا يؤكد الحاجة الملحة للقضاء العاجل على هذه البؤر الإرهابية”.

وأدانت الوزارة الاعتداءات المتكررة على السفارة الروسية في دمشق مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات “ينبغي أن تلقى التقييم السليم وأن تتم إدانتها بشدة من قبل جميع الذين يواجهون فعليا تحديات وتهديدات الإرهاب”.

سانا

شام تايمز

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