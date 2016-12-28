قذائف صاروخية على مناطق بحلب وريف حماه

سقط قتلى وجرحى, يوم الأربعاء, جراء سقوط قذائف صاروخية على حي الحمدانية بمدينة حلب وبلدات بريف حماه.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان صاروخين سقطا على حي مشروع 3000 شقة بالحمدانية ,ما أدى إلى مقتل شخصين وعدد من الاصابات .

وكانت عدة أحياء بحلب كانت خاضعة لسيطرة النظام , شهدت مؤخرا سقوط قذائف بشكل شبه يومي ما يؤدي الى سقوط ضحايا ووقوع اضرار مادية.

وفي سياق متصل, قال مصدر في قيادة شرطة حماة لوكالة الانباء (سانا) ان “التنظيمات الإرهابية أطلقت 6 قذائف صاروخية على قرية الربيعة ما تسبب بارتقاء 3 قتلى ووقوع أضرار مادية كبيرة”.

ولفت المصدر إلى “إصابة شخصين بجروح ووقوع أضرار مادية نتيجة سقوط 19 قذيفة صاروخية على مدينة محردة وقريتي شيزر والصفصافية”.

وذكر المصدر أن “الإرهابيين استهدفوا بـ 8 قذائف صاروخية بلدتي جورين وسلحب ما تسبب بوقوع أضرار مادية بعدد من المنازل “.

بدورها, اعلنت مصادر مؤيدة ان 3 قتلى بينهم طفل سقطوا وأصيب آخرون إثر سقوط قذائف على قرية الربيعة غرب مدينة حماه وسلحب والصفصافية, كما أصيب شخص إثر سقوط قذائف صاروخية في حي الميدان بمحردة

من جهتها, اشارت مصادر معارضة الى ان المعارضة المسلحة استهدفت بصواريخ الغراد وقذائف الهاون مواقع قوات النظام في مدن وبلدات محردة والربيعة وسلحب بريف حماة الغربي.

وكانت قذيفة صاروخية سقطت , يوم الاثنين الماضي, على مدينة السقيلبية بريف حماه, ماادى الى مقتل شخص, كما تم استهدف قرية جورين في منطقة السقيلبية بعدد من القذائف الصاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية .

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

شام تايمز

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