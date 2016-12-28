مصر.. ضبط مسؤول حصل على 150 مليون جنيه رشاوى

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤول كبير بإحدى الجهات القضائية حصل على ما يعادل 150 مليون جنيه كرشاوى وأخفاها في منزله.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسؤول كبير يدعى أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، ويعمل في وظيفة مدير عام التوريدات والمشتريات، بإحدى الجهات القضائية عقب تلقيه رشوة تمهيداً لعرضه على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق.

وعثر ضباط الرقابة الإدارية على الرشاوى التي حصل عليها اللبان في منزله، وهي 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية، فيما اعترف المتهم بحيازته لعدة عقارات وسيارات.

وتمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

شام تايمز

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