ثنائي مانشستر يونايتد يكيل المديح لإبراهيموفيتش

أشاد هنريك مخيتريان، ودالي بليند، لاعبا مانشستر يونايتد، بما وصفاه بالتأثير الهائل للنجم زلاتان إبراهيموفيتش على الفريق، وشددا على مدى أهمية اللاعب السويدي.

وقال مخيتريان لقناة ناديه الرسمية، اليوم، الثلاثاء، “مستواه لا يعبر عن عمره الحقيقي، هو يقوم بأفعال رهيبة، وأنا سعيد للغاية به لأنه يستحق هذا”.

وأكمل الأرميني الدولي “لست في حاجة لأقول إنه لاعب رائع لأن الجميع يعرف هذا، وأتمنى له أن يظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة”.

من جانبه، عبر بليند عن حبه لأسلوب لعب إبراهيموفيتش، مفيدا “أحب الطريقة التي يلعب بها، هو لاعب عظيم بالنسبة للفريق، وأتمنى أن يحافظ على مستواه الجيد”.

يذكر أن الثلاثي يستعد لمواجهة ميدلزبره يوم السبت المقبل على ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

كووورة

شام تايمز

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