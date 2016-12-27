قيادي بأحرار الشام يكشف كواليس عملية الاندماج: الشام ليست العراق

اعتبر “لبيب النحاس” مدير العلاقات الخارجية السياسة في حركة “أحرار الشام الإسلامية” أن الثورة على مفترق طرق، مشيراً إلى وجود مؤامرات تحاك في الخفاء لاستهداف من يرفض الاندماج.

الثورة على مفترق طرق

“النحاس” وفي سلسلة “تغريدات” عبر حسابه الشخصي في موقع “تويتر” خصصها لملف الاندماج بين الفصائل في شمال سوريا، حيث شدد على أن “الثورة على مفترق طرق، وأن قرارات الفصائل في الأيام المقبلة، ستحدد إن كنا سنسير على طريق الخلاص أم الهلاك، فهامش الخطأ والتجربة انتهى”.

التأني لا يعني التعطيل

ووصف عملية “الاندماج الحالية” بأنها مصممة على “مقاس البعض”، نظراً لوجود “قصور في النظر وأطماع شخصية تدفع البعض لخيارات مدمرة”.

وأكد “النحاس” أن “الاندماج هدف الجميع ولكن ليس بأي ثمن، والتأني لا يعني التعطيل، والاعتبار من أخطاء الماضي واجب، وقراءة الواقع بدقة مقدم على العواطف”.

الاندماج الصحيح لا يتسبب في زيادة عزلة الثورة

واعتبر “النحاس” تهافت واستشراس بعض الأطراف لتحقيق مشروعها بأي ثمن أنها “خطيرة وانتحارية”، لافتاً إلى وجود مؤامرات تحاك في الخفاء لتدمير الساحة واستهداف من يرفض الاندماج، مشيراً إلى أن “الساحة يتم تخييرها بين الذوبان في مشروع ايديولوجي حاد أو مواجهة الاستقطاب”.

وشدد القيادي في حركة “أحرار الشام” على أن “الاندماج الصحيح لا يبنى على اتفاقيات سرية والتهديد والاستقواء بالغلاة، ولا على فتاوى معلبة من شرعيين معلبين تتوعد المعارض بالعقاب الإلهي وتحرم المخالف من الجنة، ولا بتعطيل غرف العمليات والحاق الضرر بكامل الساحة لإجبار الآخرين على الخضوع”، مؤكداً في المقابل أن “الاندماج الصحيح يبنى على تأييد شعبي حقيقي، ولا يتسبب في زيادة عزلة الثورة”.

مشروع “الجبهة الإسلامية” فشل

وذكّر “النحاس” أن مقاتلي الفصائل ليسوا “أوراق قوة بيد القيادات ليحققوا مكاسب أكبر في الاندماجات”، مضيفاً “دماؤهم لله ولأهلهم وليس لفصيل أو تيار، فكفى متاجرة بهم”.

كما اعتبر مدير العلاقات الخارجية السياسة في حركة “أحرار الشام الإسلامية” أن مشروع (الجبهة الإسلامية) فشل رغم التقارب الكبير بين الجميع والعلاقات الأخوية واللحظة الثورية المواتية، فما بالكم باندماج مشبع بالتناقضات.

الشام ليست العراق أو مصر

وحذر القيادي في حركة أحرار الشام في ختام تغريداته من إدخال عناصر “داعشية” إلى إدلب، معتبراً ذلك تطور في غاية الخطورة، وسيكون له تداعيات كارثية إذا لم يتحرك العقلاء من جميع الأطراف بمن فيهم جبهة “فتح الشام”،

مؤكداً أن “الشام ليست العراق أو مصر، وأصحاب العقد النفسية والإحباطات المتراكمة التي أتوا بها لا مكان لهم بيننا، هم عار على المهاجرين ودمار للبلد”.

أحرار الشام تنفي وجود مشروع اندماج ثنائي بين الحركة و”فتح الشام”

والجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم حركة أحرار الشام الإسلامية “أحمد قره علي” نفى لـ”أورينت نت” وجود مشروع اندماج ثنائي بين الحركة و”جبهة فتح الشام”، مشدداً على أن الاندماج مطلب شعبي و حاجة ثورية تسعى الحركة لتلبيتها مع أوسع نطاق من مكونات الثورة.

شام تايمز

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