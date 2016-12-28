واشنطن: انتزاع الرقة وهزيمة “داعش” قد تتم خلال عامين

كشف قائد القوات الأمريكية في سوريا والعراق وقائد قوات التحالف الدولي ستيفن تاونسند، ان السيطرة على الرقة والتخلص من بقايا تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) قد يحتاج لعامين .

ونقلت وسائل اعلام عن القائد الامريكي تاونسند قوله, في مقابلة أجرتها معه صحيفة “ديلي بيست” , ان “تحرير مدينة الرقة والموصل العراقية والتخلص من بقايا تنظيم داعش قد يحتاج إلى عامين.

وجاء ذلك عقب اعلان الرئاسة التركية ان انقرة اتفقت مع واشنطن حول امكانية التعاون بخصوص استعادة الرقة من قبضة “داعش”.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بريت ماكجورك, كشف الشهر الماضي, إن المعركة التي يخوضها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) ستستمر بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق, حيث اعلن التحالف الدولي مطلع العام الحالي أن الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تقلصت بنسبة 20% خلال عام 2015.

شام تايمز

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