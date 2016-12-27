أنقرة تستضيف محادثات بين فصائل ثورية وروسيا وكازاخستان جاهزة .. لافروف : محادثات جارية بين النظام السوري والمعارضة .. هيئة التفاوض :لا علم لنا بوجود هذه المحادثات

تستضيف العاصمة التركية أنقرة مجدداً مباحثات بين ممثلين عن الفصائل الثورية المسلحة وروسيا بهدف الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا.

وأكد مصدر عسكري في الجيش السوري الحر لـ”أورينت نت” أن فصائل عسكرية اجتمعت اليوم بممثلين روس، بهدف مناقشة اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، وذلك برعاية تركيّة، وسط غياب لافت لـ”الائتلاف” الوطني والهيئة العليا للمفاوضات.

وفي السياق، كشفت صحيفة “الحياة” اللندنية عن وجود اتفاق محتمل بين موسكو وأنقرة وفصائل ثورية من جهة وموسكو وطهران ونظام الأسد من جهة ثانية، تتضمن التزام طرفي الصراع في سوريا بوقف كافة العمليات المسلحة وضمان الوقف الفوري لأي عمليات هجومية، ما يعني عملياً “وقف النار وتثبيت خط التماس بين الأطراف المتنازع عليها” بعد تبادل خرائط عن أماكن انتشار فصائل المعارضة الموقعة على الاتفاق وقوات الأسد وميليشيات إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أن ممثلي الفصائل تمسكوا بضم غوطة دمشق وحي الوعر في حمص إلى وقف النار.

وكان الرائد “جميل الصالح قائد “جيش العزة” التابع للجيش السوري الحر قد رفض قبل أيام “أي هدنة” لا تشمل كافة الفصائل وكافة الأراضي السورية، وتفتح ممرات إنسانيه للمناطق المحاصرة وبدأ عملية مفاوضات من أجل إنهاء حكم الأسد.

من جانبها، نقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر دبلوماسي قوله، “تجري حالياً اتصالات بيننا وبين الأتراك مع المعارضين”، موضحاً أن الحديث في المفاوضات يدور حول معايير إعلان “نظام وقف إطلاق النار” في سوريا.

كذلك أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية إلى أنّ وزيري خارجية روسيا وتركيا اتّفقا على السعي إلى وقف لإطلاق النار في سوريا والتحضير لمحادثات سلام محتملة من المزمع أن تجرى في أستانة عاصمة كازاخستان، في النصف الثاني من الشهر المقبل.

لكن في المقابل، أكد “بسام حجي مصطفى” عضو المكتب السياسي لحركة “نور الدين الزنكي” في تصريح خاص لـ”أورينت نت” بأن الحركة لم تشارك بأي لقاء مع ممثلين روس في أنقرة لمناقشة مؤتمر الاستانة.

وشدد “حجي مصطفى” على أن روسيا عدو للثورة والشعب السوري وشريكة بقتل المدنيين، ولن تستطيع إعادة تأهيل النظام بالخداع.

وجدد القيادي في حركة “نور الدين الزنكي” تأكيده الوصول إلى حل سياسي على أساس القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، وليس على أساس مشاريع روسية أو أمريكية أو غيرها.

وتؤكد مصادر سياسية أن مفاوضات أستانة” ستستبعد القضايا السياسية الرئيسية أهمها “المرحلة الانتقالية ومصير الأسد”، وستتركز في المقابل على الملفات العسكرية والأمنية.

قبيل اجتماع آستانة .. لافروف يكشف عن محادثات جارية بين النظام السوري والمعارضة

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الثلاثاء, عن محادثات تجرى بين النظام السوري مع المعارضة قبيل الاجتماع المقرر في استانة بقازاخستان, مشيراَ إلى مساهمة موسكو وأنقرة وطهران في صياغة اتفاق سلام بين الأطراف السورية.

ونقلت وسائل إعلام عن لافروف قوله, في تصريحات لوكالة (انترفاكس), إن “الحكومة السورية والمعارضة تجريان محادثات”.

ولم يذكر لافروف أين تجرى المحادثات الراهنة بين الحكومة السورية والمعارضة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا وإيران وتركيا والرئيس بشار الأسد اتفقوا على أن تكون عاصمة قازاخستان مكانا لمفاوضات سورية جديدة, في حين اشترطت “هيئة التفاوض” المعارضة على أن يكون هدف المفاوضات إنشاء حكومة انتقالية.

وأعرب رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، يوم الاثنين، عن استعداد بلاده لاستضافة محادثات بشأن الأزمة في سوريا.

واشار لافروف إلى أن “موسكو وأنقرة وطهران تساهم في صياغة اتفاق سلام بين الحكومة السورية والمعارضة”.

واتفق أطراف اللقاء الثلاثي في موسكو, الذي جمع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو, يوم الثلاثاء, على خطوات وإجراءات تهدف الى حل الأزمة السورية, من بينها الاستعداد الثلاث لضمان الاتفاق المستقبلي بين الحكومة السورية والمعارضة.

من جهة أخرى, أكد لافروف أن “موسكو تأمل في إطلاق حوار براغماتي مع الإدارة الأمريكية الجديدة، التي ستتسلم مقاليد السلطة الشهر المقبل، لتسوية أزمتي سوريا وأوكرانيا”.

وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف نفى, مؤخرا, وجود اتصالات بين موسكو وفريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول التسوية في سوريا.

وتشكل آلية تعامل الإدارة الأمريكية القادمة مع الملف السوري، بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية في 8 تشرين الثاني الجاري، موضع ترقب، حيث أعلن ترامب خلال حملته الانتخابية عدة مواقف مختلفة عن مواقف الرئيس الحالي باراك اوباما.

عقب تصريحات موسكو.. هيئة التفاوض:لا علم لنا بوجود محادثات بين النظام والمعارضة

قال العضو بالهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية جورج صبرا, يوم الثلاثاء, إن الهيئة لا علم لها بوجود محادثات تقول موسكو إنها تجري بين الحكومة السورية والمعارضة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن صبرا قوله “لا علم لنا بوجود اتصالات بين المعارضة والنظام السوري. بالتأكيد ليس لنا علاقة بهذا الموضوع”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف, في وقت سابق من اليوم, عن محادثات تجرى بين النظام السوري مع المعارضة قبيل الاجتماع المقرر في استانة بكازاخستان مشيراَ إلى مساهمة موسكو وأنقرة وطهران في صياغة اتفاق سلام بين الأطراف السورية.

جاء ذلك عقب كشف روسيا أن مفاوضات يجريها عسكريون روس وأتراك مع ممثلي المعارضة السورية في أنقرة, لوقف إطلاق النار في سوريا.

واتفق أطراف اللقاء الثلاثي في موسكو, الذي جمع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو, في وقت سابق من الشهر, على خطوات وإجراءات تهدف إلى حل الأزمة السورية من بينها أهمية توسيع نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

شام تايمز

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