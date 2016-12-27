تقسيم دمشق لـ6 مناطق .. مؤسسة المياه: يومين قطع مقابل يوم وصل

كشفت مؤسسة المياه والصرف الصحي في دمشق وريفها، ان تزويد مدينة دمشق بالمياه سيتم بعد كل يومين قطع وفق مخطط قسم المدينة لستة مناطق.

ونقلت وسائل إعلام عن مدير عام المؤسسة محمد الشياح ان المياه ستقطع عن دمشق يومين وتؤمن ليوم واحد حسب الموارد المتاحة، موضحاً أنه سيتم تقسيم المدينة لعدد من المناطق.

وأوضح الشياح ان مصادر مياه دمشق ومحيطها خرجت عن الخدمة بعد أن قام المسلحون الذين يسيطرون على نبع الفيجة بفتح البوابات وصرف كامل المياه باتجاه نهر بردى، لافتاً الى انه يتم تزويد المدينة ومحيطها بالمياه بشكل عادل ريثما تتم العودة إلى المصادر الرئيسية.

وتابع الشياح انه تم تقسيم المدينة إلى ستة قطاعات، كل قطاع يروي المناطق المحيطة به حسب عدد السكان وطبيعته الجغرافية لاسيما أن المصادر الاحتياطية تقع داخل المدينة.

‏ونشرت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي على موقعها الالكتروني جدولاً يبين أوقات ضخ المياه يوم الاثنين، في كل منطقة من المناطق الست التي تم تقسيم العاصمة لها من قبل المؤسسة.

وكانت المؤسسة نشرت يوم السبت جدولا عن مواعيد تزويد المناطق بالمياه خلال يوم الأحد.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق نشرت, يوم الجمعة, في بيان على موقعها الإلكتروني ان “اعتداءات إرهابية طالت جميع مصادر المياه المغذية لدمشق ومحيطها وان وزارة الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق تقوم باستخدام المصادر الاحتياطية”.

وجاء ذلك عقب تصعيد في عمليات القصف شهدته منطقة وادي بردى بريف دمشق حيث اتهمت مؤسسة المياه فصائل معارضة بتلويث مياه نبع الفيجة “بمادة المازوت”, في حين اعلنت مصادر معارضة ان نبع عين الفيجة المغذي لدمشق وريفها بالمياه خرج عن الخدمة بشكل كامل جراء استهدافه من قبل الجيش النظامي.

وتعرض خط مياه بردى عدة مرات لتفجيرات واعتداءات, ما تسبب بخروجه عن الخدمة بشكل كامل, ما أدى لنقص تزويد العاصمة بالمياه.

وسبق أن تم قطع مياه عين الفيجة عن مدينة دمشق من قبل مقاتلين معارضين للضغط على النظام للإفراج عن معتقلين او إيقاف القصف على قرى منطقة وادي بردى.

يشار الى ان مدينة دمشق وريفها تعتمد على 3 مصادر لتغذيتها بالمياه هي نبع الفيجة ونبع بردى وأبار دمشق.

شام تايمز

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