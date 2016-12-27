بالفيديو .. لن تصدق كم غرضاً حزمت هذه المرأة في حقيبة يدها

يشكل حزم #الحقائب قبل السفر كابوساً للكثيرين، وخاصة مع وجود كمية كبيرة من الملابس والأغراض التي يجب وضعها داخل الحقيبة، وتتضاعف هذه المشكلة بالنسبة للذين يسافرون بشكل متكرر، لكن هذه المدونة أثبتت أن بالإمكان حمل كمية كبيرة من الأغراض داخل حقيبة صغيرة استعداداً للسفر.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته المدونة، تشرح طريقة حزم أكثر من 50 غرضاً داخل حقيبة صغيرة، من الصعب أن تصدق أنها يمكن أن تحمل هذه الأغراض أو حتى نصفها.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، في بداية الفيديو تظهر المرأة وهي تحزم عدد كبيراً من قطع الملابس داخل حقيبة صغيرة، ومن ثم تضيف الجوارب والأحذية والمظلة وغيرها من البنود الأخرى، لتكون جاهزة للسفر في غضون دقائق قليلة.

ولم تنس المدونة أن تضفي بعض الأجواء اللطيفة على الفيديو، حيث راحت تجرب بعض الملابس قبل أن تحزمها، وفي النهاية تحمل حقيبتها الصغيرة وتغادر الغرفة، دون أن يتخيل أحد أن حقيبة بهذا الحجم يمكن أن تحمل كل هذه الأغراض، وتوفر الكثير من العناء والمشقة في حمل الحقائب الكبيرة خلال الرحلة.

شام تايمز

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