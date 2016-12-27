مورينيو : رحيل إبراهيموفيتش كان في صالح الدوري الفرنسي !

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، أنّ رحيل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن نادي باريس سان جيرمان، كان في صالح الدوري الفرنسي لكرة القدم وجعله أكثر تنافسية، بعد أن ظل النادي الباريسي يحتكر ألقاب “الليغ 1” طيلة تواجد “ابرا” في البطولة، أي في المواسم الأربعة الماضية.

وقال مورينيو في تصريحات لقناة “اس اف آر” الفرنسية : “أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تكون الجماهير في فرنسا سعيدة برحيل إبراهيموفيتش، فالآن أصبح هناك دوري تنافسي، ففي وجوده لم يكن هناك دوري”.

وأضاف المدرب البرتغالي موضحاً رأيه طبقاً لما نقلت صحيفة إيلاف : “في وجوده كان باريس يحقق كل شيء، الدوري، الكأس، كأس الرابطة، كأس السوبر، كل شيء، الآن لديكم دوري يشاهده الجميع، أنا من بينهم، وأهتم به، هناك نيس وماريو بالوتيلي، موناكو في وجود صديقي ليوناردو جارديم، وباريس، الآن أشاهد الدوري الفرنسي، لذلك عليكم شكره على رحيله”.

وكان ابراهيموفيتش، البالغ من العمر 34 عاماً، قد انضم في شهر يوليو الماضي، لنادي مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر ، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

شام تايمز

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