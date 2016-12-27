طاه سوري يقدم مذاقات دمشق للقاطنين بمخيم لاجئين باليونان ( فيديو )

سئم الطاهي السوري السابق في دمشق طلال رنكوسي من الطعام السيئ النوعية الذي يقدم في مخيم ريستونا في اليونان، فقرر وضع خبرته في خدمة اللاجئين السوريين والأكراد الآخرين فيه لتذكيرهم بمذاقات بلدهم.

وسمحت هبة من الأمريكية كارولين روكافيلو بتأسيس مقهى “كافي ريتس” في المخيم الواقع على بعد ساعة من شمال أثينا.

ويساعد المقهى إدارة المخيم على تحسين الأطعمة المقدمة. ويديره الطاهي الأربعيني الذي بات يحضر الوصفات التقليدية من كبة وفتوش ومقلوبة ومحمرة.

ويؤكد طلال وهو يغلي البصل في قدر كبيرة، “مرتين في الأسبوع أعد أطباقا لا علاقة لها بتاتا بالأطعمة غير المطبوخة جيدا التي تقدم لنا هنا”.

ويلجأ مخيم ريستوان شأنه في ذلك شأن غالبية مخميات اللاجئين في اليونان وهي ثكنات مهجورة، إلى خدمات الطعام في الجيش.

ويؤكد أحد مسؤولي المخيم طالبا عدم الكشف عن هويته أن الوجبات “لا تغطي سوى الحاجات الأساسية” على صعيد القيمة الغذائية. ويقيم نحو 700 شخص نصفهم من الأطفال، في منازل جاهزة في المخيم.

ويؤكد المسؤول “يصعب علينا أن نطلب من معدي الطعام أن ينوعوا ما يقدمونه. أحيانا تبقى 200 حصة طعام؛ لأن احدا لا يريد أن يأكلها”.



شام تايمز

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