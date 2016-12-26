وفاة ملك البوب البريطاني جورج مايكل عن عمر يناهز 53 عاماً

توفي ملك البوب البريطاني جورج مايكل, ليلة الاحد ، في منزله بانكلترا، عن عمر يناهز 53 عاماً.

ونقلت وكالات انباء عن وكيل اعمال المغني قوبه, في بيان, ان “مايكل توفي بسلام في منزله في عيد الميلاد , بسبب قصور في القلب.”

وبين وكيل المغني الراحل انه “تم استدعاء الشرطة وسيارات الاسعاف إلى منزل جورج مايكل قبل وقت قصير من الساعة 02:00 من يوم عيد الميلاد ولكن مع الأسف تم تأكيد الوفاة على الفور، وقد أفادت الشرطة بأنه يجري التعامل مع الوفاة على أنها موت غير متوقع، إلا أنه ليست هناك أية شبهات، وسيتم إجراء تشريح للجثة في الوقت المناسب”.

وكان مايكل تعرض لالتهاب رئوي حاد في 2011, كما عانى في السابق من مشاكل عدة متعلقة بالمخدرات.

وسجلت أعماله نجاحا كبيراَ في سنوات الثمانينات, خلال فترة انضمامه لفريق “وام” الموسيقي قبل أن ينفصل عنه, وفاز بالعديد من الجوائز الموسيقية طوال حياته على مدار 30 عاما، من بينها جائزة أفضل مطرب بريطاني مرتين، و4 جوائز MTV للموسيقى والفيديو، و4 جوائز نوفيلو ايفور و3 جوائز “الموسيقى الأمريكية”، واثنين من جوائز غرامي من 8 ترشيحات.

وكان قد أعلن بداية هذا الشهر عن عمل مشترك بين جورج مايكل وكاتب الأغاني الشهير نوتتي بوي.

شام تايمز

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