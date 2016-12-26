إبراهيموفيتش يقود مانشستر يونايتد لسحق سندرلاند

سحق مانشستر يونايتد، ضيفه سندرلاند (3ـ1)، اليوم الإثنين، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

أحرز ثلاثية يونايتد، دالي بليند، وزلاتان إبراهيموفيتش، وهنريك مخيتريان، في الدقائق (39، 82، 86)، بينما سجل هدف سندرلاند فابيو بوريني، في الدقيقة (91).

ورفع مانشستر يونايتد، رصيده لـ33 نقطة، في المركز السادس، بينما يقبع سندرلاند، بالمركز الثامن عشر بـ14نقطة.

كسر بول بوجبا، فترة جس النبض مبكرًا، بتسديدة قوية في الدقيقة (5)، تصدى لها حارس سندرلاند، الذي ظل بدون محاولة هجومية، حتى أطلق المخضرم جيرمن ديفو، تسديدة بعيدة المدى، إلى خارج المرمى.

وتألق ديفيد دي خيا، متصديًا ببراعة لركلة حرة مباشرة، سددها فان أنهولت، كادت أن تأتي بالهدف الأول للقطط السمراء.

وتتوالى تسديدات الفرنسي الدولي بوجبا، على مرمى سندرلاند، لكن دون خطورة كبيرة. وهدد سندرلاند، مرمى يونايتد بتسديدتين متتاليتين عن طريق أنشيبي، وبوريني، لكن دي خيا كان لهما بالمرصاد.

ومن هجمة منظمة، يمرر إبراهيموفيتش، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء للمتقدم بليند، الذي سددها أرضية داخل الشباك في الدقيقة (39).

وانطلق بليند، بعد الهدف، بكرة أخرى، وسدد قوية، لكن الحارس أمسك بها هذه المرة، وقبل نهاية الشوط، يسدد بوجبا كرة بشكل جمالي، يتصدى لها جوردان بيكفورد.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، ظهرت رغبة بوجبا في التهديف واضحة، حيث أرسل كرة رأسية خطيرة، تجاه مرمى الضيوف، لكنها ذهبت لم تجد طريق الشباك.

وسدد إبراهيموفيتش، أول تسديدة له على مرمى سندرلاند، لكن الكرة ذهبت إلى أعلى.

وأشرك مورينيو، مخيتريان بدلا من لينجارد، ومن أول لمسة يسدد الأرميني كرة قوية تمر بجوار القائم بقليل.

وأسفرت محاولات إبراهيموفيتش على المرمى، عن إحرازه للهدف الثاني، الذي جاء من بينية بوجبا التي جعلته شبه منفرد بالمرمى، مسددًا الكرة داخل الشباك في الدقيقة (82).

ومن عرضية إبراهيموفيتش، يحرز مخيتريان، هدفًا عالميًا بكعب القدم في الدقيقة (86).

ومع نهاية المباراة، يحرز بوريني هدفًا رائعًا لسندرلاند، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء خدعت دي خيا.

كووورة

شام تايمز

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