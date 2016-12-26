هازارد يحقق رقمًا مميزًا وينضم لعمالقة تشيلسي

حقق الدولي البلجيكي إدين هازارد، صانع ألعاب تشيلسي، رقمًا مميزًا، اليوم الإثنين، مع فريقه خلال مباراته، أمام بورنموث، في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هازارد، الهدف الثاني لتشيلسي في المباراة، من ضربة جزاء، في الدقيقة (50)، ليصل لهدفه رقم (50) مع البلوز، بالدوري الإنجليزي.

وبات هازارد، وفقًا لما أكدته شبكة “سكاي سبورتس”، سادس لاعب في تاريخ تشيلسي، يصل للهدف رقم (50) بالدوري الإنجليزي.

وأشارت إلى أنه سبق هازارد، لهذا الإنجاز، كل من جيمي هاسلبانك، وإيدو جوديونسون، وفرانك لامبارد، وديديه دروجبا، وجيانفرانكو زولا.

يذكر أن إدين هازارد مع تشيلسي 155 مباراة بالدوري الإنجليزي، صنع خلالها 31 هدفًا.

كووورة

شام تايمز

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