آرسنال يستعيد نغمة الانتصارات بفوز قاتل على وست بروميتش

استعاد فريق آرسنال نغمة الانتصارات بفوز صعب وقاتل على حساب ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف دون رد، مساء اليوم السبت ، على ملعب “الإمارات” في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل الفرنسي أوليفييه جيرو هدف فوز آرسنال في الدقيقة 86 من عمر اللقاء ليستعيد الجانرز نغمة الفوز بعد الهزيمة في آخر لقاءين ضد إيفرتون ومانشستر سيتي.

ورفع آرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد وست بروميتش عند 23 نقطة في المركز التاسع.

فرض آرسنال سيطرته على اللقاء منذ الدقائق الأولى بعدة تمريرات في وسط الملعب ومحاولات هادئة من أصحاب الأرض وأبعد دفاع وست بروميتش فرصة خطيرة قبل تسديدة تشامبرلين، وأطلق جيرو تسديدة طائشة فوق العارضة ثم تسديدة أخرى من أليكسيس سانشيز فوق العارضة.

الربع ساعة الأولى كان شعارها الدفاع المحكم من وست بروميتش، واستمرت محاولات آرسنال مع تحرك من أوزيل انتهى إلى ضربة ركنية مع اختراق من لاعبي الجانرز انتهت في أقدام مدافعي الضيوف ووصلت سيطرة آرسنال إلى 80% في ظل عدم وجود أي خطورة من وست بروميتش.

أبعد تشيك ضربة رأس في أول محاولة من وست بروميتش في الدقيقة 23، ونظم أيوبي هجمة سريعة في الجبهة اليمنى لآرسنال أبعدها دفاع الضيوف وأنقذ تشيك فرصة خطيرة من ضربة رأس قريبة من ناصر شاذلي من كرة عرضية سريعة.

وجه سانشيز تسديدة قوية أبعدها الحارس ببراعة ثم كرة خطيرة وماكرة من إيوبي علت العارضة، وأطلق إيوبي تسديدة أخرى ارتدت في الأقدام ثم محاولة من سانشيز بلا خطورة، ونال جيرو البطاقة الصفراء للاعتراض على قرار الحكم باحتساب خطأ ضده وسيطر الهدوء على الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول لينتهي بالتعادل.

اشتد حصار آرسنال على دفاعات وست بروميتش في الشوط الثاني مع نشاط واضح من سانشيز وتسديدة قوية أبعدها الحارس ثم الكرة الخطيرة لسانشيز بتسديدة قوية ارتدت في القائم ثم تسديدة آخرى صاروخية علت العارضة بياردات قليلة.

أجرى آرسنال تغييرين بنزول مونريال ولوكاس بيريز على حساب إيوبي وجيبس المصاب في الدقيقة 71 ثم دفع الجانرز باللاعب رامسي بدلاً من كوكولين بعدها بـ3 دقائق فقط ليختتم الفريق تغييراته، واشتد حصار آرسنال لدفاع وست بروميتش وأضاع جيرو فرصة سهلة بعد تمريرة عرضية من البديل لوكاس فشل المهاجم الفرنسي في إدراكها لتحويلها للشباك.

فرصة أخرى أضاعها آرسنال بعد تمريرة من أوزيل أبعدها الدفاع ، ودفع وست بروميتش بتغييره الثاني في الدقيقة 80 بنزول روبنسون كانو بدلاً من روندون، والتقط تشيك عرضية سهلة من الضيوف ونال فوستر حارس المرمى إنذاراً لإضاعة الوقت.

وفي الدقيقة 86، فك آرسنال شفرة دفاعات وست بروميتش بهدف سجله الفرنسي جيرو بضربة رأس متقنة من تمريرة عرضية رائعة من أوزيل نجح اللاعب في تحويلها للشباك ببراعة.

نال رامسي البطاقة الصفراء وحاول أوزيل بتسديدة أبعدها دفاع وست بروميتش ثم أهدر سانشيز ضربة رأس قريبة مع تسديدة أخرى من لوكاس أنقذها الحارس فوستر نجم وست بروميتش ببراعة وسدد سانشيز كرة تصدى لها الحارس ثم كرة عرضية من الضيوف مرت دون خطورة.

كاد آرسنال أن يضيف الهدف الثاني من تمريرة عرضية فشل جيرو في تحويلها للشباك ومرت عرضية أخرى من الضيوف بعيداً عن المرمى لينتهي اللقاء بفوز صعب لآرسنال.

كووورة

شام تايمز

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