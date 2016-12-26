قطار تشيلسي يدهس بورنموث

حقق تشيلسي فوزه رقم 12 على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-0، اليوم، الإثنين، على ملعب “ستامفورد بريدج” ضمن الجولة الـ18 من المسابقة.

وأحرز بيدرو رودريجيز هدفين (24 و90+3)، وإيدن هازارد (49) هدفا.

ورفع تشيلسي رصيده في الصدارة إلى 46 نقطة بفارق 9 نقاط عن ليفربول، الذي يلعب أمام ستوك سيتي، غدا، الثلاثاء، ضمن نفس الجولة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الـ13.

واضطر مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي لإجراء تبديلين على تشكيلته بسبب إيقاف المهاجم دييجو كوستا ولاعب الوسط نجولو كانتي، فلعب سيسك فابريجاس في وسط الميدان إلى جانب نيمانيا ماتيتش، فيما استفاد ويليان من الغيابات ولعب في ثلاثي المقدمة مقابل قيام البلجيكي إيدن هازارد بدور رأس الحربة، بدلا من الزج بمواطنه ميتشي باتشواي.

في المقابل، لم تشهد تشكيلة بورنموث تعديلات تذكر مع عودة أندرو سورمان وبراد سميث، وجلوس مالوم ويلسون على مقاعد البدلاء.

ضغط أزرق

بدا تشيلسي عازما على إنهاء المباراة سريعا، ورفع فابريجاس الكرة من ركلة حرة نحو بيدرو داخل منطقة الجزاء، لكن لمسة الأخير كانت ضعيفة فأبعدها الدفاع إلى ركنية في الدقيقة السابعة، وتبادل هازارد الكرة مع بيدرو قبل أن يقتحم منطقة جزاء بورنموث ويسدد بعيدا في الدقيقة العاشرة.

واصل تشيلسي ضغطه ولم يستطع الضيوف تهديد المرمى سوى عن طريق عرضية من آدم سميث، أبعدها المدافع سيزار أزبيليكويتا، قبل أن تصل إلى جوشوا كينج.

ثم قدم هازارد فاصلا استعراضيا في الدقائق التالية، لكن محاولاته افتقرت التركيز في اللحظة الأخيرة.

وبقي الحال على ما هو حتى الدقيقة 24 عندما افتتح بيدرو التسجيل إثر تلقيه تمريرة قصيرة من مواطنه فابريجاس، قبل أن يرسل كرة رائعة استقرت في الزاوية العليا اليسرى من مرمى بورنموث.

لم يهدأ إيقاع تشيلسي رغم الهدف، وسدد هازارد من على حدود منطقة الجزاء على طريقة “ريبونا”، واضطر الحارس أرتورو بوروتش للتدخل وإنقاذ كرته.

تحسن أداء بورنموث بقيادة لاعب الوسط المحوري جاك ويلشير، واحتج لاعبوه على عدم احتساب ركلة جزاء بعد مدخلة قوية من ماتيتش ضد آدم سميث في الدقيقة 32.

الضيوف يرفعون راية الاستسلام

وبعد 4 دقائق على بدء الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لتشيلسي بعد مخالفة من سايمون فرانسيس بحق هازارد، الذي ترجم الركلة بنجاح.

واستسلم الفريق الضيف بعدها للأداء الرائع من قبل النجم البلجيكي وزميله البرازيلي ويليان الذي صال وجال في الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 60 اقترب هازارد من منطقة الجزاء قبل أن يرسل كرة إلى فيكتور موسيس، الذي سدد بجانب القائم الأيسر، ومرت تسديدة أرضية من بيدرو بجانب المرمى، فيما رد بورنموث بعد تمريرة رائعة من ويلشير نحو البديل بانيك أفوبي الذي أوقف حارس تشيلسي تيبو كورتوا كرته.

ولم تفلح تبديلات مدرب بورنموث إيدي هاوي في العودة إلى أجواء المباراة، وأجرى تشيلسي أول تبديلاته في الدقيقة 83 بدخول تشالوباه مكان ويليان.

وبقي صاحب الأرض مسيطرا، وأضاف هدفا ثالثا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر بيدرو الذي ارتدت تسديدته من الدفاع إلى داخل المرمى.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes