روسيا تعثر على حطام طائرتها وتستبعد فرضية الإرهاب وتعود لعطل فني أو خطأ بالقيادة

عثر الغواصون الروس اليوم الإثنين على عدة أجزاء من الطائرة العسكرية التي سقطت في البحر الأسود وعلى متنها 92 شخصا، على عمق 27 مترا بحسب ما صرح فريق الإنقاذ التابع لوزارة الأحوال الطارئة.

وقالت ناطقة باسم فريق الإنقاذ في سوتشي ريما تشيرنوفا إنه “تمّ العثور على قطع من الطائرة على عمق 27 مترا ومسافة ألف ميل بحري من الشواطئ”. وتحاول فرق الوزارة حاليا تحديد مكان كل قطعة.

وكانت الطائرة التابعة لوزارة الدفاع الروسية وهي من طراز توبوليف-154 تحطمت بعد دقيقتين و44 ثانية على إقلاعها من مطار سوتشي متجهة إلى سوريا وعلى متنها 92 شخصا. ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة لكن المحققين يستبعدون حاليا فرضية العمل الإرهابي.

وقال زير النقل ماكسيم سوكولوف اليوم الاثنين أثناء اجتماع للجنة التحقيق الخاصة التي تشكلت بعيد سقوط الطائرة إن “الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة لا تشمل اليوم العمل الإرهابي”.

وأشار إلى أن التحقيق ينطلق من أن أسباب كارثة “توبوليف 154” تعود إلى عطل فني أو خطأ في القيادة، حيث يقوم أخصائيون في لجنة التحقيق بتحليلها.

وتجري عملية بحث كبرى حاليا للعثور على الحطام والصندوقين الأسودين يشارك فيها أكثر من 3500 شخص بينهم 150 غواصا و45 سفينة وكذلك خمس مروحيات وطائرات بدون طيار.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية انه تمّ العثور حتى الآن على 11 جثة وأكثر من 150 قطعة من الطائرة.

شام تايمز

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