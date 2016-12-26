أوجسبورج يكافئ 4000 فرد بعد إبطال مفعول قنبلة

وجه نادي أوجسبورج الألماني لكرة القدم الدعوة لحضور إحدى مبارياته، إلى نحو 4000 فرد من أطقم المساعدة مكافأة لهم على دورهم في جهود إبطال مفعول قنبلة بريطانية عملاقة تعود للحرب العالمية الثانية في مدينة أوجسبورج.

وأعلن النادي اليوم الإثنين أن هذه الدعوة لحضور مباراة الإياب المقبلة هي تعبير عن الشكر لدور هؤلاء المساعدين وجهدهم الكبير في إبطال القنبلة التي تزن 1.8 طن.

تجدر الإشارة إلى أن العثور على هذه القنبلة البريطانية، تسبب في أكبر عملية إجلاء مؤقت لسكان منطقة في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ اضطر نحو 54 ألف شخص إلى مغادرة مساكنهم أمس الأحد، وقد وفر النادي جزءا من ملعبه لإقامة سكان من أوجسبورج خلال عملية إبطال مفعول القنبلة.

وقال ميشائيل شترول، المدير التنفيذي لنادي أوجسبورج، في بيان للنادي:” نحن سعداء لأن مهمة إبطال مفعول القنبلة نجحت بسلاسة”، مشيدا بتماسك المواطنين والمنظمات المختلفة داخل المدينة.

من جانبه، قال كورت جريبل إن “نادي اوجسبورج يقف إلى جانب المدينة كما أن المدينة تقف إلى جانب النادي”.

وكانت القنبلة تحوي ثلاثة فتائل تفجير بالإضافة إلى كميات مضاعفة من المتفجرات التي تحويها أي قنبلة عادية.

كووورة

شام تايمز

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