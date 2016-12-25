مصنع في ضواحي باريس .. خبير سوري ينتج الصابون الحلبي في فرنسا

وجد صابون حلب الشهير المعروف بمزاياه المرطبة والمسكنة وهو من ضحايا النزاع السورية الجانبية ملاذا في اماكن اخرى من بينها ضاحية باريس حيث تواصل شركة هناك هذا التقليد بمساعدة خبير سوري بصنع الصابون.

المنطقة الصناعية في سانتيني الواقعة جنوب غرب العاصمة الفرنسية لا تمت بصلة الى سوق حلب التي كانت تعج بالمتاجر القديمة وتهدم الان جزء كبير منها، الا ان احد ابنيتها بات يضم مصنعا لصابون حلب الذي يقوم انتاجه على خبرة مئات السنين.

وتطالع الداخل الى المكان روائح الغار والزيتون المنتشرة في الاروقة فيما تنتشر في المصنع أكوام من الواح الصابون الموضوعة لتجف.

ويحرك حسن حرستاني مزيجا يميل لونه الى الاخضر في قدر غالية، هو يتحدث باللغة العربية الى سمير قسطنطيني وهو طبيب بات يعمل الان في مجال مستحضرات التجميل.

وقد اسس هذا الاخير شركة “اليبيا” في العام 2004، وبدأ اولا باستيراد هذا الصابون من سوريا لينطلق بعدها بانتاجه، وكان مشروعه يقوم على انشاء مصنع في ضاحية حلب بالتعاون مع حسن حرستاني الخبير في انتاج الصابون.

الا ان النزاع اندلع في سوريا واتى على كل مصانع الصابون تقريبا التي كانت في ما مضى تجذب السياح من العالم باسره.

وغادر حرستاني بعد ذلك مع عائلته مدينة حلب التي شهدت قتالا طاحنا. ويقول متنهدا “غادرنا بلدنا ومنازلنا وشركاتنا واصدقاءنا”.

قبل الحرب كانت منطقة حلب تضم حوالي خمسين مصنعا للصابون. اما الان “فلا يزال فيها معملان او ثلاثة” على ما يؤكد حرستاني.

ويضيف “كان لدي زبائن كثر في سوريا وفي الخارج ايضا مثل فرنسا وايطاليا والمانيا ودول الخليج وكوريا الجنوبية واليابان والصين”.

ويمضي قائلا “كنت شخصا عاديا. كنت احب عملي وعائلتي واقيم علاقات جيدة مع زبائني هذه هي المهنة الوحيدة التي امارسها منذ 35 عاما”.

عندما اقترح عليه سمير قسطنطيني الانضمام اليه في فرنسا لم يتردد ابدا، وبعد اجراءات ادارية طويلة وصل الى منطقة قريبة من باريس واستأنف عمله كصانع صابون.

لكن هل يمكن التحدث عن صابون حلب مصنوع في فرنسا؟ يؤكد سمير قسطنطيني ذلك. ويوضح ان “تسمية صابون حلب هو طريقة صنع وسر المهنة المنتقل ابا عن جد. عندما يفتح طاه فرنسي كبير مطعما فرنسيا في نيويورك يبقى مطبخه فرنسيا ولا يصبح مطبخا اميركيا. والامر كذلك بالنسبة للصابون الذي يتم انتاجه على يد صانع الصابون الشهير حرستاني اذا، هو صابون حلب الاصلي”.

وتتم مراحل التصنيع كلها من خليط وقياس المكونات والتصبين والصب والتقطيع والتجفيف تبعا لطرق قديمة تعود لاكثر من ثلاثة الاف سنة.

ويقول سمير قسطنطيني “انا فخور جدا بمواصلة هذا التقليد وفقا للتقنية الاصلية، انها مهارات لا تزول وتبقى صامدة رغم الاحداث في سوريا”.

واسفر النزاع في سوريا عن سقوط اكثر من 310 الاف قتيل فيما تستعد قوات النظام السوري التي تحاصر اخر جيوب الفصائل المعارضة في شرق حلب، للسيطرة التامة على المدينة مع ما يرافق ذلك من تدمير للكثير من احياء المدينة وتراثها الذي لا يقدر بثمن وفظائع ترتكب في حق المدنيين بحسب الامم المتحدة.

ويقول سمير قسطنطيني “لقد اصبحت حربا دولية ولن تتوقف قريبا في حال لم تتفق القوى العظمى، وابسط الايمان ان نواصل دعمنا لهذا الصابون ونستمر في انتاجه آملين بعودة السلام”.

ويؤكد حسن حرستاني “لست متشائما الى هذا الحد. سنعود الى سوريا الا اننا ننتج هذا الصابون في فرنسا راهنا، ولا نعرف ما يخفيه المستقبل”.

بالرغم من أن الصابون الحلبي يصنع اليوم في الدولة الفرنسية، إلا أنه ما يزال يعد إنتاجًا سوريًا وحلبيًا أصيلاً. يقول سمير قسطنطيني: “الصابون الحلبي يعكس سر المهنة وخلطات منتقلة أبًا عن جد. عندما يفتح طاه فرنسي مطعمًا في نيويورك مثلاً، يبقى مطبخه فرنسيًا وليس أمريكيًا. وهو الأمرنفسه بالنسبة للصابون الذي ينتجه خبير وصانع الصابون المعروف حرستاني”.

شام تايمز

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