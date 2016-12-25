وفاة سوري سقطت سيارته من جسر الرقة في الكويت

قالت صحيفة “الراي” الكويتية، إن سورياً لقي حتفه بعدما سقطت سيارته من أعلى جسر منطقة الرقة، في الكويت، جراء حادث تصادم.

ونقلت جثة السوري الذي لم تذكر الصحيفة اسمه إلى الطب الشرعي.

ووقع الحادث على طريق الفحيحيل السريع باتجاه النويصيب، يوم الخميس الماضي.

وتبين للسلطات أن قائد إحدى السيارتين قضى نحبه متأثراً بجراحه بعد سقوط سيارته من أعلى جسر منطقة الرقة، فيما أصيب هندي من الطرف الآخر.

وقال مصدر أمني للصحيفة إن المتوفى يبلغ من العمر 32 عاماً.

شام تايمز

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