وزير النقل الروسي : لا نستبعد فرضية العمل الإرهابي بحادثة تحطم الطائرة المتوجهة لسوريا

أكد وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف أنه من المبكر الحديث عن فرضية عمل إرهابي في حادث تحطم الطائرة “تو- 154″، التي سقطت الأحد 25 ديسمبر/ كانون الأول في البحر الأسود.

وقال سوكولوف في تصريح صحفي إن لجنة التحقيق الخاصة بالحادث ستنظر في كل الأسباب المحتملة التي قد تكون وراء سقوط الطائرة التابعة لوزارة الدفاع، والتي كان على متنها 92 شخصا أثناء توجهها إلى سوريا.

وذكر الوزير أن فترة عملية البحث والانقاذ في منطقة الكارثة، بالقرب من سواحل مدينة سوتشي جنوب روسيا، قد تكون طويلة، معلنا أنه لم يتم بعد العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

وأوضح أنه سيتم البحث عن الصندوقين في قاع البحر بواسطة أجهزة خاصة، إلى جانب الاعتماد على مجموعة من الغواصين.

وتابع الوزير أن “الاجراءات القادمة لعملية البحث والانقاذ ستكون على عاتق وزارة الطوارئ الروسية، إضافة إلى وسائل وزارة الدفاع وخفر السواحل والطيران في حال الضرورة “.

(RT)

شام تايمز

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