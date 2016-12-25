نيمار يكشف عن أمنيته في عام 2017 و يتفاءل ببقاء ميسي

كشف اللاعب الدولي البرازيلي #نيمار عن أمنيته في العام الجديد 2017، وهي التتويج رفقة نادي #برشلونة الإسباني بالثلاثية، أي لقب “الليغا” وكأس الملك ولقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مبدياً من جهة أخرى، تفاؤله بتجديد زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي لعقده مع النادي الكاتالوني.

وقال نيمار، في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في مباراة خيرية في البرازيل : “ما أريده في 2017 هو الفوز بكل شيء، الثلاثية مرة أخرى”.

وأضاف النجم البرازيلي قائلاً: “أنا سعيد بموسمي حتى وإن لم أسجل الكثير من الأهداف، هذه أشياء تحدث وأنا سعيد بالتمريرات الحاسمة لأني أريد مساعدة فريقي بأفضل طريقة ممكنة”.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، علّق نيمار عن الشكوك التي تحوم حول مستقبل زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تأخر في تجديد عقده، فقال: “نحن نأمل أن يبقى معنا في برشلونة، أتوقع أن يجدد عقده قريباً”.

وكان نيمار، البالغ من العمر 24 عاماً، قد انضم لبرشلونة في صيف 2013، قادماً من نادي سانتوس البرازيلي، وقد اكتفى في الموسم الجاري (2016-2017) بتسجيل 4 أهداف فقط لكن مع صناعته ل13 هدفاً في كل المسابقات المحلية والقارية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes