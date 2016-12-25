ترامب يعين شون سبايسر متحدثاً جديداً باسم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الخميس، أنه شكل فريقه الإعلامي وعيّن المتحدث الحالي باسم الحزب الجمهوري ناطقاً جديداً باسم البيت الأبيض وإدارته المقبلة.

بذلك، عيّن شون سبايسر متحدثاً باسم الإدارة وسيكلف خصوصاً بالعلاقات مع الصحافة، بحسب بيان للفريق الانتقالي لترمب، الذي يدخل البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

أيضاً، عيّن ثلاثة آخرين في الفريق الإعلامي، هم: جايسون ميلر مديراً للتواصل ودان سكافينو مديراً لشؤون مواقع التواصل الاجتماعي وهوب هيكس، المتحدثة الحالية باسم الفريق الانتقالي، مسؤولة عن استراتيجية التواصل.

وقال ترامب في البيان إن “شون وهوب وجايسون وديف كانوا أعضاء رئيسيين في فريقي خلال الحملة والمرحلة الانتقالية. أنا مسرور بأنهم يديرون الفريق الذي سيعلن روزنامة نشاطي”.

فرانس برس

شام تايمز

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