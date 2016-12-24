ميلاد يوسف يبدأ تصوير أولى حلقاته في مسلسل شبابيك

بدأ الفنان ميلاد يوسف تصوير أولى حلقاته في مسلسل “شبابيك” مع المخرج سامر برقاوي ضمن لوحة بعنوان “سوء تقدير” من بطولته إلى جانب الفنانة ديمة قندلفت.

وتتحدث الحلقة عن الغيرة المبالغ بها عبر قصة زوجين يسود حياتهما الشك حيث تحاول الزوجة دائماً امتحان زوجها ووضع الاختبارات للتأكد من صدقه ورغم تخطيه امتحاناتها بنجاح إلا أن علاقتهما تتعرض لصدمة كبيرة تودي بهما إلى مأساة.

وبهذا العمل يعود يوسف إلى الأعمال الاجتماعية بعد انتهائه من تصوير مشاهده في الجزء التاسع من مسلسل “باب الحارة” ومن المقرر أن يصور لاحقا حلقات أخرى من مسلسل شبابيك بشخصيات وحكايات مختلفة.

يذكر ان مسلسل شبابيك من تأليف عدة كتاب سوريين بإشراف السيناريست بشار عباس ومن إنتاج شركة سما الفن الدولية وهو يتألف من حلقات منفصلة تناقش كل حلقة موضوعا مختلفا ويشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما السورية منهم بسام كوسا سلافة معمار كاريس بشار كندة حنا عبد المنعم عمايري أيمن عبد السلام وغيرهم.

محمد سمير طحان – سانا

شام تايمز

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