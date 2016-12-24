مجدداَ.. الكويت توزع 6 آلاف ليتر مازوت على لاجئين سوريين في لبنان

وزعت الكويت, يوم الجمعة, 6 آلاف ليتر مازوت على اللاجئين السوريين المتواجدين منطقة البقاع بلبنان.

ونقلت وكالة الانباء (كونا) عن جمعية الهلال الأحمر الكويتية قولها انها وزعت 6000 ليتر من وقود “الديزل” على 300 أسرة سورية نازحة في منطقة البقاع الاوسط بلبنان.

وجاء ذلك بعد ايام على توزيع جمعية الهلال الأحمر الكويتية 6000 ليتر من وقود “الديزل” على 300 أسرة سورية نازحة في منطقة عكار شمال لبنان.

ويتمركز معظم اللاجئين السويين في مناطق البقاع وعكار وطرابلس والمنية والضنية في شمال لبنان ويقطنون بمخيمات عشوائية ومبان مهجورة.

ويعتبر لبنان المستقبل الأكبر للاجئين السوريين خلال النزاع الدائر في البلاد, حيث بلغت أعدادهم أكثر من مليون وخمسمئة ألف لاجئ, بحسب تقارير أممية, وقد في وقت يشتكي لبنان دائماً من عدم قدرته على إعانة أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري مسجلين رسمياً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

شام تايمز

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