حلب .. كتيبة من “الشرطة العسكرية الروسية ” تصل إلى الأحياء الشرقية

أعلنت موسكو عن ارسال كتيبة من “الشرطة العسكرية الروسية” إلى حلب لتوفير الأمن، على حد زعمهم وذلك بعد يوم من اكمال عملية تهجير أهل الأحياء الشرقية للمدينة، في الوقت الذي أمر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوسيع قاعدة طرطوس.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الحرب الروسية قولها إن كتيبة من الشرطة العسكرية وصلت إلى حلب لتقديم “المساعدة” في مجال ضمان النظام وتوفير الأمن”.

وبحسب وزارة الحرب الروسية، فإن الكتيبة نفذت قبل انتقالها إلى سوريا، سلسلة من تدريبات إضافية في أحد ميادين التدريب الروسية ومن ثم نقلت بواسطة طائرات النقل العسكري إلى حميميم.

وستعمل على توفير أمن عناصر نزع الألغام الروس وأمن المستشفى الميداني الروسي المتنقل وأمن القوافل الإنسانية، وفقاً لمزاعم الوزارة.

وكان وزير الحرب الروسي سيرغي شويغو، قد أكد في وقت سابق من يوم الجمعة خلال رفع تقريره إلى رئيسه فلاديمير بوتين، أنه “تم إرسال كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية إلى حلب للحفاظ على النظام العام هناك”.

وجاء ذلك عقب اعتبار بوتين أن السيطرة على أحياء حلب الشرقية أهم عوامل “التطبيع الكامل للوضع في سوريا والمنطقة بشكل عام”.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أمر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوقيع اتفاق مع النظام السوري يؤدي إلى تنظيم “المسائل المتعلقة بتوسيع أراضي منشآت الأسطول الروسي في مرفأ طرطوس، وتطويرها وتحديث بناها التحتية، وكذلك دخول سفن حربية روسية إلى المياه والموانىء السورية”.

شام تايمز

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