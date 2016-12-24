وفاة طفلين جراء انهيار خيم بريف إدلب بسبب العاصفة الثلجية

تسببت العاصفة الثلجية التي ضربت إدلب إلى استشهاد طفلين جراء انهيار 70 خيمة للنازحين في مدينة حارم بريف إدلب الشمالي.

وضربت عاصفة ثلجية مدينة حارم وتسببت بانهيار 70 خيمة داخل مخيم صغير مكون من نحو 200 خيمة أقيمت بشكل عشوائي لأجل النازحين، وجاء انهيار الخيم بعد تراكم الثلوج فوقها بشكل كبير الليلة الماضية، ما أدى إلى استشهاد طفلين اثنين.

كما تسببت الثلوج بتشكّل الوحل في أرضية المخيم الذي تنعدم فيه مقومات الحياة، حيث شوهد تجول الأطفال الصغار تحت الثلج بالملابس الصيفية، ومحاولة النازحين إزالة الثلوج من فوق الخيم للحيلولة دون انهيارها.

وقال ناشطون إن العاصفة الثلجية استمرت 3 أيام متتالية وتسببت بانهيار العديد من الخيم وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة وسط انعدام المياه والمواد الغذائية. علماً أن الخيم الموجودة هنا سيئة للغاية ونحتاج خيماً تقينا من الثلوج والأمطار، وآليات تجلب لنا المياه من المناطق الأخرى.

وأشار أحد النازحين في المخيم إلى أن السيارات التي كانت تحمل الخبز إلى المخيم لم تتمكن من المجيء إلى المنطقة لكون الطرق مغلقة بسبب الثلوج التي تسببت أيضاً بمرض العديد من الأطفال وحالت دون نقلهم إلى المستشفيات.

وأردف قائلاً: “نغطي احتياجاتنا من الماء من خلال إذابة الثلوج، ونريد من المؤسسات الإغاثية أن يحضروا لنا خيماً جيدة. نصف المقيمين في هذا المخيم نازحون من حلب وهناك حاجة ملحة للخيم”.

شام تايمز

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