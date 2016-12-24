وزير التجارة : اتخاذ أقصى العقوبات بحق من يحاول الاتجار بعبوات مياه الشرب .. 5000 ليرة شهريا وتعويض طوارئ للعمال المياومين على خطوط الإنتاج بالمخابز- فيديو

بدأت صباح اليوم المؤسسة العامة الاستهلاكية من مشروع دمر بطرح كميات إضافية من عبوات مياه الشرب بمختلف احجامها عبر صالاتها ومنافذ بيعها ومن خلال سياراتها الجوالة لتأمينها للمواطنين بسعر 650 ليرة سورية للصندوق الواحد.

وعقب تفقده للسيارات الجوالة التي تقوم بعملية بيع وتوزيع المياه بدمر أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن خطوات المؤسسة لبيع المياه تأتي كإجراء احترازي إضافي لاستمرار توفير مياه الشرب المعدنية الصحية للمواطنين ومواجهة تداعيات اعتداءات التنظيمات الإرهابية على مصادر المياه المغذية لدمشق بمنطقتي عين الفيجة ووادي بردى.

وأكد الوزير الغربي انه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين أو من يحاول الاتجار بعبوات المياه وبيعها بسعر زائد.

من ناحيته لفت مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المهندس عمار محمد إلى أن المؤسسة تسير جميع السيارات الجوالة لديها مخصصة لبيع المياه بمختلف أحياء ومناطق دمشق ومحيطها من الصباح وحتى المساء من كل يوم إلى أن تعالج مشكلة المياه من قبل الجهات المعنية بشكل نهائي.

وكان المهندس محمد الشياح المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمشق اكد في وقت سابق أن المؤسسة تعمل على تأمين جزء من الاحتياجات المطلوبة من مياه الشرب فى دمشق من مراكزها الاحتياطية بالمدينة بعد اعتداءات إرهابية طالت مصادر المياه المغذية لدمشق ومحيطها.

5000 ليرة شهريا وتعويض طوارئ للعمال المياومين على خطوط الإنتاج بالمخابز

طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي من إدارة الشركة العامة للمخابز بمنح مكافأة مالية شهرية قدرها 5000 ليرة سورية بالاضافة إلى تعويض طوارئ للعمال المياومين على خطوط الإنتاج والتشغيل في المخابز وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة لتحسين جودة الرغيف.

ودعا الوزير الغربي خلال جولته اليوم على عدد من المخابز العامة في مدينة دمشق إلى استثمار الطاقات الانتاجية الموجودة فيها بشكل صحيح والالتزام بالوزن المحدد لربطة الخبز والتقيد بالمواصفات المطلوبة.

في سياق متصل أكد الوزير الغربي أهمية طرح صالات الخزن والتسويق كميات اضافية من مياه الشرب المعدنية والاستمرار بتوفير المواد الغذائية والسلع الاساسية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار منافسة.

سانا

شام تايمز

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