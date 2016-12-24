سانا : ضحايا بانفجار مستودع ذخيرة وعبوات ناسفة بحي السكري بحلب

أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب في تصريح باستشهاد شخصين وإصابة 33 آخرين بجروح 4 منهم بحالة خطرة نتيجة انفجار مستودع ذخيرة وعدد من العبوات الناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية في مدرسة زكي جمعة للتعليم الأساسي وأحد الأبنية المجاورة للمدرسة في حي السكري”.

وذكر المصدر في وقت سابق اليوم أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم كانت المجموعات الإرهابية زرعتها في مدرسة زكي جمعة للتعليم الأساسي بحي السكري ما تسبب “بإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة”.

وأشار مراسل سانا إلى أن “أصوات الانفجارات التي سمعت في حي السكري ناتجة عن انفجار مستودع ذخيرة وعدد من العبوات الناسفة التي خلفها الإرهابيون قبل انسحابهم من حي السكري”.

وتقوم وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون في الشوارع والساحات والمنازل من أحياء مدينة حلب الشرقية التي أعلن الخميس الماضي عودة الأمن والأمان إليها وتحريرها من الإرهاب لتعود بعد ذلك مئات العائلات إلى منازلها التي هجرهم منها الإرهابيون.

شام تايمز

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