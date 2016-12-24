قصف على قرية حطلة بريف دير الزور ومدينة الأتارب بريف حلب .. سانا : القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي داعش و جيش الفتح بدير الزور وريف حماة

سقط قتلى, جراء قصف استهدف قرية حطلة بريف دير الزور, في وقت أحرز تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) تقدماً باتجاه حي الموظفين, وسط معارك مع الجيش النظامي.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى بينهم نساء واطفال سقطوا جراء قصف من الطيران النظامي على قرية حطلة شمال مدينة دير الزور.

وتبعد بلدة حطلة، التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” كيلومترات قليلة إلى الشرق من مدينة دير الزور، ويستهدفها الطيران الحربي بغارات مكثفة منذ فترة، كان آخرها في آب الماضي، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين فيها.

من جهة اخرى, تحدثت المصادر عن تقدم لداعش في حي الموظفين على حساب النظام وسط استهداف الأخير المدينة بالمدفعية والصواريخ.

وأشارت المصادر الى ان داعش سيطر على أجزاء واسعة من حي الموظفين , وسط اشتباكات عنيفة مع الجيش النظامي.

وتتعرض دير الزور عموماً للقصف من قبل طيران التحالف الدولي والطيران الروسي والتي تستهدف المناطق الخاضعة تحت سيطرة “داعش” .

قصف على الطائرات الحربية على مدينة الأتارب بريف حلب

استشهد 6 مدنيين، وجرح آخرون، اليوم الأحد جراء عدد من الغارات الجوية نفذتها الطائرات الحربية على مدينة الأتارب بريف حلب.

وقالت مصادر ميدانية لـ أورينت نت إن الطائرات الحربية استهدفت الأحياء السكنية ما ادى إلى استشهاد 6 أشخاص بينهم 5 من عائلة مؤلفة من طفلين وامرأة.

فيما قال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إن :

وحدات من الجيش العربي السوري تقضي على أعداد كبيرة من إرهابيي “داعش” و “جيش الفتح” في دير الزور وريف حماة

قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على العشرات من إرهابيي تنظيم داعش المدرج على لائحة الارهاب الدولية في دير الزور وريفها خلال ال 72 ساعة الماضية.

وافاد مراسل سانا في دير الزور بان وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات ارهابية هاجمت نقاطا عسكرية على محاور احياء الحويقة والرشدية والموظفين والمقابر ومحيط كل من المطار العسكري وتلة الرواد ومنطقة البانوراما وتلة أم عبود.

ولفت المراسل الى ان الاشتباكات انتهت بإفشال الهجمات الإرهابية بعد “مقتل إعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم التكفيري واصابة اخرين وتدمير كميات من الاسلحة والعتاد الحربي الذي كان بحوزتهم”.

وبين مراسل سانا ان ضربات مكثفة نفذتها وحدات من الجيش على اوكار وتجمعات تنظيم داعش الارهابي في حي الجبيلة ومحيطي المطار العسكري وجامعة الجزيرة في قرية البغيلية بالريف الغربي أسفرت عن “القضاء على العديد من إرهابييه وسماع انفجارات قوية في حي الجبيلة”.

وأشار المراسل إلى “مقتل قائد مجموعة اقتحام في تنظيم داعش الإرهابي أحمد الديري الملقب أبو عائشة مع العشرات من الارهابيين خلال تصدي وحدات من الجيش لهجوم شنه التنظيم على نقاط عسكرية في محيط حيي الموظفين والمقابر ” بمدينة دير الزور.

وتكبد تنظيم داعش الإرهابي خلال الايام الماضية خسائر كبيرة بالافراد ودمر له مستودع ذخيرة واليات في أحياء الحويقة والرشدية والعمال وعلى طريق الحسينية ودوار الحلبية و ال7 كم وفى قريتى جديد العكيدات والبغيلية ومدينة موحسن بريف دير الزور.

وحدة من الجيش تقضي على 9 إرهابيين من “جيش الفتح” في خربة الناقوس بريف حماة

وأكد مصدر عسكري مقتل مجموعة إرهابية بكامل أفرادها خلال عملية للجيش و القوات المسلحة على أوكار إرهابيي “جيش الفتح” بريف حماة الشمالي.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إن وحدة من الجيش “قصفت بالمدفعية مجموعة إرهابية كانت تقوم بأعمال تخريب وتجريف للأراضي الزراعية في قرية خربة الناقوس” شمال مدينة حماة بنحو 80 كم.

وأضاف المصدر إنه “تأكد مقتل جميع أفراد المجموعة البالغ عددهم 9 إرهابيين وتدمير عتاد وآليات متنوعة كانت بحوزتهم”.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية في مقدمتها “جبهة النصرة” وجميعها تتبع لما يسمى “جيش الفتح” الذي يضم في صفوفه مرتزقة أجانب تسللوا بتسهيل من نظام أردوغان عبر الحدود التركية ويرتكبون مجازر بحق الأهالي وذلك بتمويل وتخطيط من النظام السعودي الوهابي.

شام تايمز

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